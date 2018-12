Feuriges Schauspiel: Entzündete Stahlwolle in einem Küchenquirl, der an einer Schur geschleudert wurde, hinterließ Lichtspuren auf dem Platz hinter Plagemanns Mühle – festgehalten von Herbert Wierich. Foto: Herbert Wierich

Seien es nun Taschenlampen, deren Licht durch Backpapier verfremdet wird oder Küchenquirle, in denen Stahlwolle vor

Von Dieter Huge sive Huwe

Ein halbes Dutzend Fotostative stehen auf der Wiese hinter Plagemanns Mühle, als das Feuerwehrfahrzeug anrückt – vorsichtshalber. Denn nicht eine Übung der Blauröcke wollen die Fotoamateure ablichten, sondern ein Feuerspektakel, das es in sich hat.

Schon seit dem Frühjahr treffen sich die Foto-Enthusiasten regelmäßig einmal monatlich in der Kulturetage, um sich über ihr Hobby auszutauschen und gemeinsame Aktionen zu planen. Kopf der Gruppe ist Herbert Wierich, vielen Metelenern durch seine Fotos vom Parkleuchten bekannt. Seit 50 Jahren hat er sich der Fotografie verschrieben, immer als Amateur, aber durchaus ambitioniert.

„Die Idee, eine Fotogruppe im Ort ins Lebens zu rufen, kam im Anschluss an einen Fotokursus, den ich für die Kulturinitiative veranstaltet hatte“, berichtet Wierich. Beinahe ein Dutzend Interessierter traf sich daraufhin, sechs bis sieben bilden den harten Kern der Gruppe.

„Dabei bin ich nicht der Vorturner, sondern verstehe mich als Moderator“, erläutert Wierich das Konzept. Eigene Erfahrungen aus andern Fotogruppen helfen, Fehler zu vermeiden und die Treffen so zu organisieren, dass alle Mitglieder der Gruppe einen Mehrwert mit nach Hause nehmen.

Zwar wohlwollend, aber auch durchaus kritisch werden etwa Beiträge der einzelnen Mitglieder zu ausgewählten Themen betrachtet. Das sei auch das Schöne an dieser Gruppe, denn es bringe nichts, wenn man sich nur auf die Schultern klopfe, ist Wierich überzeugt. Ein Beamer in der Kulturetage erlaubt die Großprojektion der Fotos.

Welche Qualität die Arbeiten haben, lässt sich am jüngsten Projekt der Gruppe verdeutlichen. Lichtmalereien, festgehalten in Langzeitbelichtungen, wurden im Dezember realisiert. Herausfordernd ist dabei nicht nur die technische Umsetzung („nicht jedes Bild gelingt“), sondern auch bei der Umsetzung der Effekte ist Kreativität gefordert. Und in einem Fall sogar die Feuerwehr. „Die hatte ich vorsichtshalber verständigt, da wir mit funkensprühender Stahlwolle gearbeitet haben“, erläutert Wierich.

Ergebnisse des jüngsten Workshops sind auf dieser Seite beispielhaft abgelichtet. Kontakt zu der Gruppe, die sich jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19 Uhr in der Kulturetage trifft, vermittelt Herbert Wierich (Telefon 01 70/3 45 95 19).