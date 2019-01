Gute Vorsätze fürs neue Jahr? „Klar, haben wir die auch. Wir wollen an das anknüpfen, was wir bereits in der Vergangenheit angeboten haben. Und die Dienste gerne wieder auf zahlenmäßig mehr Beine und Füße stellen“, überlegt Heike Bomkamp nur kurz, als sie nach den Wünschen und Zielen für 2019 gefragt wird.

Von Susanne Menzel

Die 43-jährige Metelenerin hat vor gut drei Monaten, im September, den Vorsitz des Caritasausschusses übernommen. Hinter ihr steht ein eingespieltes Team, mit dem sie nun in ihre erste Arbeitsperiode starten wird.

An oberster Stelle will das Quartett dabei die Unterstützung für Menschen – Alleinstehende, Familien, Senioren – wieder intensivieren. „Wir haben Menschen aller Altersgruppen, Konfessionen und Nationen im Blick“, umreißt Bomkamp das Einsatzgebiet. „Darin engagieren wir uns bereits seit Jahrzehnten. Und Bedürftige können sich mit materiellen Sorgen wie auch mit anderen Problemen an uns wenden“, so die Ausschuss-Vorsitzende.

Die Anliegen sind unterschiedlich und reichen von der finanziellen Unterstützung für einen Schlafsack, den sich eine Alleinerziehende für das Zeltlager der Kinder nicht leisten konnte, bis hin zum Kauf eines Kommunionkleides. „Wir haben in der Vergangenheit zudem Sommerfeste veranstaltet und dabei zum Grillen eingeladen, Kinder mit Kirmesgeld ausgestattet, eine Adventsfeier mit Kaffee und Kuchen sowie gefüllten Tüten für den Nachwuchs ausgerichtet sowie auch Reitprojekte in den Kindergärten unterstützt“, zählen die Ehrenamtlichen auf.

„In Kooperation mit den Pflegediensten oder auch mit den Schulen bekommen wir schon mal den ein oder anderen Hinweis, bei wem der Schuh drückt“, schildert Heike Bomkamp. Wobei sie deutlich betont: „Diese Informationen unterliegen nicht erst seit der Datenschutzgrundverordnung der besonderen Schweigepflicht. Es ist seit Jahr und Tag für uns Ehrensache, dass keine Information von unserer Seite aus nach Draußen dringt. Wir wollen ja niemanden bloßstellen, sondern mit unserer Unterstützung ein wenig Licht und Erleichterung in den Alltag bringen.“

Darüber hinaus bietet der Caritasausschuss einmal wöchentlich eine Fahrt zur Tafel nach Ochtrup an oder besucht ältere oder allein stehende Bürger im Krankenhaus.

Die inzwischen 77-jährige Johanna Buschkamp ist in der Runde seit mehr als einem Jahrzehnt in die Besuchsdienste eingebunden. „Ich habe damals eine Aufgabe gesucht, bei der ich mich sinnvoll betätigen konnte und wo meine Hilfe gebraucht wurde“, sagt sie. Im Caritasausschuss habe sie sich als Ehrenamtliche genau in dieser Form engagieren können: „Ich habe bereits viele Besuche gemacht und etliche Krankenhäuser von Innen kennengelernt“, zieht sie Bilanz. „Zunächst waren es die Hospitäler in Ochtrup und Borghorst, die wir angesteuert haben, später kamen Ahaus und Gronau dazu.“

Durch die kurze Verweildauer der Patienten heutzutage seien die Besuche jedoch weniger geworden. „Manchmal kommt man nach zwei, drei Tagen ins Krankenhaus, um jemandem dort eine Visite abzustatten und erfährt, dass der Patient bereits wieder entlassen wurde. Das ist natürlich dann schade“, bedauert sie.

Zu den Anfangszeiten seien es durchaus „schon mal so zehn bis zwölf Menschen gewesen, denen wir an einem Vormittag unsere Aufwartung gemacht haben. „Das war aber dann auch zeitlich nicht ganz einfach zu schaffen.“ Zumal sich immer zwei Ehrenamtliche zu den Besuchsdiensten auf den Weg gemacht haben. „Aber es haben sich oft tolle Gespräche entwickelt“, freut sich Johanna Buschkamp noch im Nachhinein. Denn: „Wir haben auch hier nicht nach der Konfession geschaut. Der Glaube rückt an dieser Stelle in den Hintergrund. Was zählte und zählt, ist die Menschlichkeit und das Gefühl: Da ist jemand, der Interesse an mir hat, der auf mich zugeht und ein wenig anmeinem Leben teilnimmt.“ In diesem Sinne, so hat sich Heike Bomkamp für ihre Amtszeit fest vorgenommen, „soll es eigentlich in Zukunft weitergehen.“