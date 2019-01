Von Irmgard Tappe

„Geh weg!“, „Hau ab!“ „Stop!“ „Lass mich in Ruhe!“ – so fauchen sich die Mädchen mit energischer Stimme an. Böse Blicke unterstreichen das Gesagte.

Nein, unter den Teenies in der Sporthalle „An der Walkenmühle“ herrscht an diesem Donnerstagmorgen kein „Zickenkrieg“. Die Situation ist gespielt und Teil einer Übung aus einem Selbstbehauptungskursus, zu dem das Jugendtreff „Chilly“ eingeladen hat. Unter Leitung der Selbstbehauptungstrainerinnen Tanja Gosling und Annika Schepers vom Kinderschutzbund Rheine üben die neun- bis 13-jährigen Mädchen verschiedene Strategien, um sich im Ernstfall gegen mögliche Angreifer zu wehren.

„Es ist äußerst wichtig, dass die heranwachsenden Mädchen Ideen bekommen, wie sie in entsprechenden Situationen reagieren“, sagt die Leiterin des Chilly, Stephanie Balsliemke. Das Interesse an Selbstbehauptungskursen sei groß, hat sie festgestellt. „Wir bieten diese Kurse zweimal jährlich in den Ferien an. Auch dieses Mal waren die Plätze wieder sehr schnell ausgebucht, und es liegen schon jetzt Anmeldungen für den nächsten Kursus in den Osterferien vor“, berichtet Balsliemke. Und damit das erlernte Verhalten bei den Mädels nicht in Vergessenheit gerät, übt sie mit den jugendlichen Mädchen hin und wieder selbstbewusstes Auftreten, wenn sie ins Chilly kommen.

Zurück zum Kursus. Annika Schepers erläutert den Teilnehmerinnen gerade verschiedene Verhaltensstrategien anhand einer Bildergeschichte. Anschließend wird das Ganze trainiert. „Tretet einem Angreifer immer mutig entgegen. Mut ist absolut wichtig“, betont Tanja Gosling. Dann legt sie den Teenies weitere Eigenschaften nahe. „Nein sagen“ zählt dazu. Aber auch Gestik, Mimik, Stimme sowie eine selbstbewusste Körperhaltung. Und die steht als nächste Übung auf dem Plan. Vor dem Spiegel. Denn da können die Mädchen sich selbst beobachten und einschätzen.

Im Laufe des Kurses, der sich über zwei Vormittage erstreckt, werden die Probandinnen in kleinen Schritten mit etlichen Verhaltensübungen vertraut. In Form von Rollenspielen werden sie zum Beispiel mit verschiedenen Angriffssituationen konfrontiert. Etwa, wenn ein Mädchen im Bus von einem komischen Typen belästigt wird. „Werft dem Typen einen bösen Blick zu und macht ihm mit lauter und fester Stimme klar, dass er euch in Ruhe lassen soll. Das schüchtert ihn ein. Außerdem könnt ihr noch einen anderen Mitfahrer gezielt ansprechen und um Hilfe bitten“, rät Tanja Gosling.

Die Selbstbehauptungstrainerinnen des Kinderschutzbundes geben ihren Schützlingen eine Menge Tipps mit auf den Weg, um mögliche Angreifer zu verblüffen, abzuschrecken und in die Flucht zu treiben. „Köpfchen vor Kraft“ ist dabei stets die Maxime. Dennoch lernen die Mädels auch Verteidigungstechniken, die sie im Ernstfall zusätzlich anwenden können.