Von Dieter Huge sive Huwe

Es ist einer dieser Tage, an denen sich die Katze vor dem Ofen zusammenrollt und man den Hund lieber drinnen lässt. Die Wetterfrösche kündigen einen Sturm an, gerade mal fünf Grad zeigt die Quecksilbersäule um 7 Uhr in der Frühe. Es ist ein Dienstag, ein Schultag, der zweite am neuen Standort der Grundschule am Freistein. Noch herrscht Ruhe auf den Straßen.

Rektor Thomas Wissing ist der Erste, der mit seinem Van über den Freistein anrollt. Er hat noch die freie Auswahl auf dem Lehrerparkplatz vor dem Gebäude des Ganztags, wundert sich ein wenig über den Vertreter der Presse, der so früh auf den Beinen ist, merkt dann aber an, nachdem der Anlass des Besuchs erläutert ist: „An der Verkehrssituation hier hakt es noch.“

Christian Gieczinski parkt seinen Streifenwagen nahe der neuralgischen T-Kreuzung Zum Freistein/An der Walkenmühle. Der Bezirksbeamte der Polizei war auch schon am Montag vor Ort, um sich ein Bild vom Verkehr zum Schulbeginn zu machen. „Ja, da gibt es noch Verbesserungsbedarf“, ist sich der erfahrene „Dorfsheriff“ sicher und muss sich Minuten später sichtlich um Contenance bemühen.

Nämlich genau zu dem Zeitpunkt, als die Fahrerin eines Mittelklassewagens in aller Seelenruhe den Freistein weiter in Richtung Bushaltestelle befährt. Die beiden Verkehrsschilder, die die Durchfahrt verbieten, ignoriert sie stumpf – zum zweiten Mal in zwei Tagen, wie der hinter ihr her spurtende Beamte sie zur Ordnung ruft. Glück für die Dame. Respekt für den Beamten, dass er auch dann noch die Ruhe behält, als selbige Fahrerin später dann auch noch die Walkenmühlen-Straße entgegen der Fahrtrichtung befährt – sie sollte nicht die einzige sein an diesem frühen Morgen.

Die Szenerie belebt sich. Einzelne Schüler steuern die Grundschule mit geschultertem Ranzen an. Sie nutzen die gelben Füße, die auf den Gehweg gemalt sind, um sich zu orientieren – und befinden sich damit eigentlich auf dem Holzweg. Denn, und das wurde bereits am Montag deutlich: Die Route, welche die gelben Markierungen vorgeben, ist zwar die schnellste, nicht aber die sicherste.

Was viele prophezeit haben, schwillt von Minute zu Minute an: Bringverkehr zur Schule. Die Karawane der Elterntaxis rollt an. Über den Freistein, links in die Walkenmühle hinein, abbremsend – bevorzugt direkt vor dem Nebeneingang. Und das auch dann noch, wenn längst eine Schlange entstanden ist, die sich bis zur Kreuzung zurückstaut. Die helikoptergleiche Punktlandung wird zum Ziel.

Zwei Grundschüler radeln mit vorbildlich ausgeleuchteten Rädern den Freistein hoch und sausen dann diagonal über die T-Kreuzung auf die gegenüberliegenden Gehwegabsenkung zu – auch dies der schnellste Weg zu den Fahrradständern, aber garantiert nicht der sicherste.

Exakt zeitgleich treffen die beiden kleinen Schulbusse an der Haltestelle am Freistein ein. Direkt vor dem Hauptzugang zur Schule laden sie die Mädchen und Jungen ab – etliche von ihnen erst zum zweiten Mal, da die Beförderungsgrenzen für die Schüler seit dem Umzug verschoben sind.

Ein „Walking-Bus“ trifft ein: Mütter und eine ganze Anzahl Kinder laufen über den Gehweg des Freisteins – alle vorbildlich gekleidet mit Sicherheitswesten und Blinkis an den Ärmeln. „Wir gehen besser da drüben über die Straße“, fordert eine Mutter die Kinder auf, die gelben Füße zu ignorieren – und wird darin durch Christian Gieczinski bestärkt. Die doppelte Querung der Straße, auf der jetzt ein Auto nach dem anderen anrollt, ist gefährlich. Besser kommen die Kinder ein paar Meter weiter über die rote Straßenschwelle auf die andere Seite.

Den Elterntaxen, die den Bogen durch die Einbahnstraße zurück zum Nieporter Esch fahren, kommen Kinder auf Fahrrädern entgegen. Andere Mädchen und Jungen queren die Straße nahe des Altbaus unmittelbar, bevor die Eltern Gas geben. Rot strahlen jetzt die Fenster der Klassen das Licht der Bremsleuchten zurück.

Der Fahrer eines niederländischen Lieferwagens – ausgerechnet einer, der Fahrräder transportiert – versucht sein Glück und will den Freistein geradeaus befahren. Bezirksbeamter Gieczinski belässt es auch bei ihm bei einer Verwarnung – gleiche Regelung für alle. Deutlich macht der Polizist aber auch, dass es künftig bei Verstößen gegen die Einbahn-Gebote und gegen Verbote im Bereich der Schule teuer wird.

Die Rush-Hour an der neuen Schule ist vorüber. Nur noch vereinzelt fahren Autos vor, die Schüler ausladen. Die Fußgänger und Radfahrer unter den Grundschülern sind alle schon im Klassenraum. Hell erleuchtet sind diese. Die Schüler suchen ihre Plätze, die Lehrerinnen betreten die Klassen, die erste Stunde am zweiten Tag der neuen Schule beginnt.

Der Holländer taucht mit seinem Lieferwagen schon wieder auf, sichtlich überfordert, und das Navi kann ihm auch nicht helfen. Wohl aber der Bezirksbeamte, der dem Fahrer geduldig erklärt, wie er aus dem Freistein-Gebiet findet, ohne im Einbahnstraßen-Gewirr zu verzweifeln.

Verkehrslotse Manfred Butkus hat seine Arbeit auf der Querungshilfe am Mühlentor für diesen Morgen beendet und schaut für einen Meinungsaustausch mit dem Polizisten vorbei: „Den Übergang nutzen jetzt deutlich weniger Schüler als bisher“, bilanziert er und schaut auf den neuen neuralgischen Punkt des Schulwegs.

Im Rathaus weiß man dank der Berichte des Bezirksbeamten zum Schulweg über die Probleme am Freistein. „Da gibt es an einigen Stellen sicherlich Handlungsbedarf“, schaut Amtsleiter Andreas Joost vor allem auf die gelben Füße, die nicht optimal markiert wurden. Ein Übergang über den roten Fahrbahnbuckel ist jetzt im Gespräch – exakt so, wie ihn auch der Walking-Bus ausgemacht hat. Die Hände gebunden sind der Verwaltung aber mit Blick auf die Elterntaxen. „Das ist öffentlicher Verkehrsraum“, schildert Joost die rechtliche Situation. Er appelliert dringend an die Väter und Mütter, die ausgeschilderten Hol- und Bringzonen am Südwall und auf dem Parkplatz des Sportparks Süd zu nutzen, um das Verkehrsaufkommen zum Schulbeginn zu begrenzen. Mehr als appellieren kann er aber nicht.