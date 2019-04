Kein guter erster Eindruck

Metelen -

Für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich nur eine Chance. Im Falle des Dino Zoos Metelen hätte dieser kaum schlechter sein können. Die meisten Tiergehege sind noch unbewohnt und an vielen Stellen bekommen die Besucher nur leere Wiesen zu sehen. Es sind aber noch weitere Details, die sich am Ende summieren: schmutzige Sitzbänke, überfordertes Personal im Restaurant, Schilder, die nicht auf Deutsch sind, irritierende Wegweiser. Alles wirkt lieblos und konzeptionell nicht ausgereift. Kein Wunder, dass viele Besucher den Park am Eröffnungswochenende enttäuscht verlassen haben. Gewiss bietet das schöne Gelände noch enormes Potenzial; der Eintrittspreis ist zudem absolut moderat. Die nicht zu unterschätzende Mund-zu-Mund-Propaganda nach der Eröffnung dürfte aber wenig Hoffnung machen, dass sich der Dino Zoo zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.