Jagd nach dem toten Holz

Zweimal im Jahr ist diese Maßnahme notwendig, wie Pfarrer Thomas Stapper erklärt. „Jeweils einmal in der belaubten und der unbelaubten Jahreszeit, also im Frühsommer und im Herbst“, so der Geistliche.

Auch die beiden Fachkräfte wissen um die Bedeutung der Maßnahmen: „Das ist sehr wichtig, damit durch die Äste keine Personen gefährdet werden“, erläutert Felix Ahmann. „Wenn jemand dadurch geschädigt wird, kommt die Versicherung auch nur dafür auf, wenn regelmäßig solche Forstmaßnahmen durchgeführt wurden“, weiß der Facharbeiter. Im eigenen Garten müsse man jedoch eher selten auf die Jagd nach Totholz gehen: „Das wäre nur notwendig, wenn ein Baum zum Beispiel über das Grundstück hinaus auf die Straße ragt. Aber in der Regel werden solche Arbeiten speziell im öffentlichen Bereich durchgeführt“, so Ahmann.

Da es sich um eine Vorbeugungsmaßnahme handele, müsse dazu auch nicht Rücksicht auf spezielle Jahreszeiten genommen werden. „Das sind Pflegearbeiten, die das ganze Jahr über durchgeführt werden dürfen.“ Das Bundesnaturschutzgesetz, das beispielsweise Baumfällarbeiten nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar erlaubt, greife hier nicht. „Hier gelten dieselben Regelungen wie bei Waldbeständen“, so Felix Ahmann.

Während sein Kollege Jens Volkert am Boden wartet und die abgeschnittenen Äste in den Häcksler wirft, erkundet er mit dem Hubsteiger die hohen Gefilde rund um die Kirchturmspitze und hält Ausschau nach abgestorbenen Ästen: „Man erkennt sie meistens daran, dass sie nicht mehr so viele Blätter haben. Außerdem löst sich die Rinde oft schon ab“, erklärt Felix Ahmann. Mit Stich- und Motorsäge macht er sich zwischen den Baumkronen an die Arbeit, doch wirklich viel ist es nicht, was er an abgestorbenen Holz herunterholt. „Wichtig sind vor allem die dicken Äste. Alles, was einen Durchmesser von mehr als drei Zentimetern hat, muss bei solchen Maßnahmen zwingend heruntergeholt werden“, so Felix Ahmann.

Trotz der Bedeutung für die Sicherheit der Passanten werden die Grünschnittmaßnahmen erst seit wenigen Jahren von der Gemeinde in Auftrag gegeben. „Es war lange unklar, ob die Bäume der Kirchengemeinde oder der Kommune gehören“, erläutert Thomas Stapper. Tatsächlich verlaufe die Grundstücksgrenze aber genau am Wegesrand entlang, weshalb die Bäume zum Eigentum der Pfarrgemeinde gehören. „Das sind natürlich auch nicht unerhebliche Kosten, die damit auf uns zukommen“, so der Pastor. Der Wartungsvertrag mit der Firma aus Nordwalde beläuft sich auf rund 500 Euro jährlich.