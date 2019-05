Bald schlüpfen die ersten Küken

Was es mit dem Kükenkalender auf sich hat, der an einer Wand der Kita St. Marien hängt, ist schnell erklärt. Im Grunde hat er die Funktion eines Adventskalenders, nur fehlen die Türchen zum Öffnen, und außerdem tritt das erwartete Ereignis drei Tage früher ein als beim winterlichen Pendant.

Kinder malen jeden Tag eines der Eier bunt aus, die 21-fach als Umrisse auf einem Plakat stehen. Am gestrigen Donnerstag war Ei Nummer 17 an der Reihe. Und was geschieht, wenn alle ausgemalt sind? „Dann schlüpfen die Küken“, weiß unter anderem die sechsjährige Charlotte. Das Mädchen wird wegen ihrer Erfahrungen aus Vorgänger-Projekten unter dem Motto „Vom Küken zum Ei“ von Erzieherin und Projektleiterin Jana Blick als „unsere Kükenexpertin“ vorgestellt.

Gleich neben dem Kalender steht eine kleine Brutmaschine, sieben Eier liegen dort bei kuscheligen 38 Grad. Charlotte steht mit einigen Kindern aus der blauen Gruppe davor, sie öffnet die Tür und besprüht die Eier vorsichtig mit Wasser. Anschließend wird der Holzboden leicht verschoben, wodurch die Eier ein wenig gedreht werden. Eine Henne versorgt ihr Gelege genauso, aber auf ihre eigene Art.

„Sie streift durch nasses Gras und wenn sie sich dann wieder aufs Nest setzt, werden die Eier befeuchtet. Zuweilen dreht sie sie mit dem Schnabel. Täte sie das nicht, würden die Küken mit der Eierschale verwachsen und das wäre nicht gut“, ziehen die Kinder gemeinsam mit der Erzieherin Parallelen zum natürlichen Brutvorgang.

Die Mädchen und Jungen haben auch gelernt, dass die Hühnerrasse die Farbe des Eis bestimmt und dass zwecks vorzeitiger Erkennung ein Blick aufs Ohrläppchen genügt. „Ist es weiß, ist auch die Schale weiß, ist es dunkel, legt das Huhn dunkle Eier.“

Immer wieder kommen Kinder aus der Einrichtung vorbei und werfen einen prüfenden Blick in den Brutschrank. Wenn das Innere der Eier nicht gerade von Jana Blick im abgedunkelten Raum mittels einer Lampe schemenhaft sichtbar gemacht wird, wobei die Bewegung der Küken und ihre zunehmende Größe gut zu erkennen sind, tut sich rein äußerlich bis etwa zum 20. Tag erstmal nichts.

Dann jedoch könnten erste Pickversuche ein baldiges Schlüpfen ankündigen. Drei Tage, sagt Jana Blick, kann es dauern, bis die Küken sich endgültig der Schale entledigt haben.

Bevor sie in einen Stall mit Wärmelampe umziehen, bleiben sie noch etwa zwei Tage im Brutschrank. Jana Blick sagt, Küken seien Nestflüchter und könnten sofort selbstständig fressen und trinken.

Was sie besonders freut, ist, dass die Kinder stets wertschätzend und vorsichtig mit Eiern und Küken umgehen. Und die Aussichten des Hühnernachwuchses sind rosig: Wenn sie flügge sind, kommen sie auf eine Wiese zur Familie Höping nach Schöppingen.