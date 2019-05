Mutiger Vorstoß des Vorstands

Die Fabianusschützen haben die Zeichen der Zeit erkannt und starten mutig den Versuch, überholten Riten im Rahmen ihres Schützenfestes einen frischen Anstrich zu verpassen. Ausgerechnet der traditionsreichste Schützenverein des Ortes bricht ganz bewusst mit Traditionen, denen längst eher das Adjektiv „gestrig“ denn „liebgewonnen“ anhaftet. Und die Zustimmung der Mitglieder in der Osterversammlung gibt dem Vorstand Rückendeckung für das Experiment. Im 21. Jahrhundert mit der Kutsche zum formellen Ball zu fahren, ist eben nicht jedermanns Sache – und auch nicht die der auserwählten Königin. Stattdessen junge Leute mit einer attraktiven Samstagabend-Party anzusprechen – auch als potenzielle Anwärter auf den Thron – könnte der richtige Weg sein. Zugleich spricht das Platzkonzert am Sonntagnachmittag auch die älteren Mitglieder des Vereins an und holt die Bevölkerung auf den Platz unter der Vogelstange.

Von Dieter Huge sive Huwe