Insgesamt 40 Parteien bewerben sich um die 96 Sitze der Deutschen Delegation für die kommende fünfjährige Wahlperiode im Europäischen Parlament.

Wie das Wahlamt der Gemeinde Metelen mitteilt, ist auch bei diesen Wahlen der Trend hin zur Briefwahl ungebrochen. Knapp eine Woche vor dem eigentlichen Wahltermin am Sonntag (26. Mai) nutzen insgesamt über 800 Wähler die Möglichkeit, die Stimme bereits vor dem eigentlichen Wahltermin per Briefwahl abzugeben.

„Das sind für die Europawahlen bereits fast 17 Prozent der Wahlberechtigten und nach 2014 der höchste Wert bei den Europawahlen. Damals fanden die Europawahlen zusammen mit den Kommunalwahlen als verbundene Wahlen statt und bei den Kommunalwahlen ist erfahrungsgemäß die Wahlbeteiligung höher“, so der Kommentar von Andreas Joost, der im Rathaus den Urnengang organisiert.

Die Möglichkeit für die Stimmabgabe per Brief ist in dieser Woche sowohl online unter www.metelen.de als auch persönlich bis zwei Tage vor dem Wahltermin möglich. Das Wahlamt (Zimmer 1.07) im Rathaus ist daher zusätzlich zu den üblichen Öffnungszeiten montags bis freitags auch am Freitag (24. Mai) nachmittags von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Insgesamt 38 ehrenamtlich tätige Wahlhelfer sorgen am Wahltag für die Abwicklung der Wahl in den Wahllokalen und bei der Briefwahl.

Am Wahltag ist das Wahlamt der Gemeinde Metelen im Übrigen ab 8 Uhr ganztägig geöffnet und unter Telefon 0 25 56/89 35 erreichbar. Bis 18 Uhr haben dann auch noch Briefwähler Gelegenheit, die Wahlbriefe abzugeben, da dann der Briefwahlvorstand im Sitzungssaal des Alten Amtshauses mit dem Auszählen der Stimmen beginnt.