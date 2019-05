Ungebetener Gast mit Nesseln

Ein kleiner Kreis interessierter Bürger hatte sich zu einer Infoveranstaltung rund um das Thema „Eichenprozessionsspinner“ im Alten Amtshaus eingefunden. Gesine Hilgendorf, Umweltbeauftragte aus Ochtrup, und die Vertreterin der Gemeindeverwaltung Metelen Simone Frahling klärten die Anwesenden über den ungebetenen Gast aus der Familie der Nachtfalter auf.

„Es handelt sich um eine heimische Art, die sich in Richtung Norden ausbreitet“, erklärte Hilgendorf und beschrieb die Entwicklungsstadien des Falters, dessen ersten Raupen zur Rapsblütezeit schlüpfen. Sie hatte einige dieser Winzlinge mitgebracht, denn in diesem Stadium sind die Tierchen noch harmlos. Erst mit der dritten Häutungsphase, die etwa im Juni beginnt, bildet die Raupe ihre fiesen Nesselhaare.

„Beim Einatmen der Brennhaare oder beim Hautkontakt kann das bei den Menschen und auch bei Tieren zu unangenehmen Reaktionen wie Brennen, Juckreiz, Hautausschlägen oder Atemwegsreizungen führen“, warnte die Umweltfachfrau.

Im vergangenen Jahr seien die Kommunen von dem vermehrten Auftreten des Eichenprozessionsspinners und den daraus resultierenden Reaktionen der Bürger geradezu überrollt worden, berichteten Frahling und Hilgendorf. Vielfach seien auch harmlose Raupen mit dem Eichenprozessionsspinner verwechselt worden. Übermäßige Panik der Bevölkerung sei ebenso unangemessen wie eine Verharmlosung des Problems, bemerkte Hilgendorf und gab entsprechende Verhaltenstipps. Sie riet unter anderem, jeglichen Kontakt mit den Raupen und deren Nestern zu meiden. „Das gilt auch für verlassene Nester, weil die Brennhaare nach wie vor haften.“

Doch wie bekämpft man den Schädling? Hilgendorf nannte verschiedene Möglichkeiten. Den Einsatz von Bioziden jedoch, der zwar von Mitte April bis Mai legitim ist, sieht die Umweltbeauftragte äußerst kritisch. „Die Risiken für Mensch und Umwelt stehen in keiner Relation zum eigentlichen Problem“, meinte sie. Das Absaugen der Nester indes sei die kostenintensivste, aber auch beste Methode. Simone Frahling teilte mit, dass sich die Gemeinde Metelen ein eigenes Absauggerät angeschafft habe, um bei Bedarf kurzfristig zu reagieren.

Denn in allen sensiblen öffentlichen Bereichen ist die Kommune für das Entfernen der Nester zuständig, auf privaten Grundstücken der Eigentümer. „Aber auf keinen Fall eigenhändig ein Nest entfernen, sondern immer einen Fachmann beauftragen“, warnte Hilgendorf.

Ein Anwesender berichtete, dass er im vergangenen Jahr die Bekanntschaft mit den Raupenhärchen gemacht hatte. „Das war ein Gefühl, wie Brennnessel-Stiche. Nur mit dem Unterschied, dass die Reaktion etwa eine Woche anhielt“, erinnerte er sich.

Auch über die Frage nach Gründen für die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners diskutierten die Anwesenden. Es kam zur Sprache, dass seine natürlichen Feinde, wie Kuckuck, Wiedehopf und einige Käferarten kaum noch in der Natur vorhanden sind. Eine flächendeckende Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners durch den Menschen sei nicht realisierbar, vermutete Gesinde Hilgendorf. Trotzdem könne der Mensch etwas tun. Nämlich mehr Obstbäume anpflanzen und Blumenwiesen anstatt steinerne Vorgärten anlegen. So werde Lebensraum für nützliche Insekten geschaffen, was die Natur positiv beeinflusse.