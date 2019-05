Metelen erteilt den Radikalen eine klare Absage

Jeder fünfte Metelener machte es schon vorher, alle anderen gingen am gestrigen Sonntag in die Wahllokale, um ihre Stimmen für die Europawahl abzugeben. Und das Ergebnis spiegelt den Bundestrend, der sich schon um 18 Uhr in den ersten Prognosen abzeichnete wider.

Die Union bleibt mit gut 41 Prozent stärkste Kraft im Ort, verlor aber gegenüber der vergangenen Europawahl deutlich, und zwar fast 11 Prozent der Stimmanteile. Die SPD kam nach knapp 30 Prozent beim vergangenen Urnengang für Brüssel auf nur noch gut 19 Prozent. Stark das Abschneiden der Grünen: Sie verdreifachten beinahe ihr Ergebnis von 2014, holten im Ort mehr Stimmen als die Sozialdemokraten. Die Linke spielt in Metelen so gut wie keine Rolle, die FDP legte allerdings deutlich zu und erzielte den viertbesten Stimmenanteil im Ort. Und auch das wurde deutlich: Die extreme Rechte hat im Ort nur halb so viele Anhänger wie im Bund. Nur 5,1 Prozent gaben der AfD ihre Stimme.

„Wir können uns in Metelen natürlich nicht dem Bundestrend entziehen“, kommentierte CDU-Fraktionschef André Kersten auf Anfrage dieser Zeitung das Ergebnis. Dieses könne nicht zufriedenstellen. Als Herausforderung sah es Kersten, diejenigen zu erreichen, die den Grünen ihre Stimmen gegeben hätten.

Auch SPD-Fraktionschef Andreas Sievert erklärte, dass sich die örtlichen Sozialdemokraten nicht vom Bundestrend abkoppeln konnten. Als kleinen Lichtblick wertete er, dass das Abschneiden der SPD trotz der starken Verluste noch über dem Ergebnis seiner Partei im Bund liege.

Für Christian Edler, den Vorsitzender der Unabhängigen Wähler (UWG) in Metelen zeigten die Verluste von CDU und SPD, dass die Volksparteien von Wahl zu Wahl schrumpfen. Die Grünen hätten von Umweltthemen profitiert. Deutlich werde im Bund – und auch in Metelen – dass es zunehmend schwierig werde, Mehrheiten zu finden.