Abschied mit großer Portion Wehmut

Zumindest das eine Auge weint bei Simon Stücker ganz stark, wenn er an das Kinkerlitzchen-Festival an Plagemanns Mühle denkt. Nach der aufgrund finanzieller Engpässe im vergangenen Jahr eingelegten Zwangspause richtet der Verein Klangkultur Metelen das zweitägige Musik- und Filmfestival in diesem Jahr am 9. und 10. August (Freitag und Samstag) wieder in der bekannten Form aus – allerdings wohl zum letzten Mal. „Wir sind zwar weiterhin auf der Suche nach Nachfolgern und sind auch offen für neue Ideen, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass es das Kinkerlitzchen in dieser Form mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wieder geben wird“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Er und seine Mitstreiter können und wollen den mit der Organisation verbundenen Aufwand nicht mehr leisten – vor allem, da sich der Lebensmittelpunkt nahezu aller Teammitglieder mittlerweile nicht mehr in Metelen befindet. Umso größer sei in diesem Jahr aber der Ansporn, den Fans noch einmal ein hochkarätiges Festival zu bieten. Der in der Szene bestens vernetzte Simon Stücker hat sich deshalb wieder auf die Suche nach vielversprechenden Bands und Künstlern gemacht, um für den Samstag ein abwechslungsreiches musikalisches Programm auf die Bühne zu bringen.

So ist es ihm unter anderen gelungen, die dänische Künstlerin Iris Gold in die Vechtegemeinde zu locken. „Ich habe sie schon live auf einem Festival in Dänemark gesehen und war absolut begeistert von ihrer Bühnenshow. Sie erinnert ein bisschen an Jan Delay und Disco No. One“, schwärmt der Musikexperte über die Sängerin, die unter anderem bereits mit Stars wie Robbie Williams oder Taylor Swift auf Welttournee war.

Mit „Rikas“ kommen außerdem alte Bekannte zurück zum Kinkerlitzchen. Bereits 2017 durften sie mit ihrer locker-flockigen Strandmusik im Nachmittagsprogramm auftreten – diesmal gehören sie sogar zu den Top-Acts am Abend. „Die haben seit dem Auftritt vor zwei Jahren einige Schritte nach vorne gemacht“, weiß Simon Stücker, der die Entwicklung der Band genau verfolgt hat. Auf mehreren großen Festivals durften sie im vergangenen Jahr auftreten und auch ihr Debütalbum soll im Herbst auf den Markt kommen.

Die weiteren Teile des aus acht Künstlern und Bands bestehenden Line-Ups versprechen den Musikliebhabern eine große Vielfalt, wie sie es vom Kinkerlitzchen gewohnt sind. So wird die Berliner Formation „Pabst“ mit punkigen Gitarrenriffs für härtere Klänge sorgen, während „Swutcher“ aus Hamburg mit ihren lustigen Texten im Liedermacher- und Folk-Stil eine andere Richtung repräsentieren.

Außerdem sind für die Hauptbühne die Dortmunder Surf-Punk-Formation „Drens“ sowie „Blinker“ angekündigt. Letztere stehen für deutschsprachige und radiotaugliche Hip-Hop-Songs, die in ihrer Art an Bands wie Matreria erinnern. „Das sind auf jeden Fall welche, die die breite Masse ansprechen können“, sagt Simon Stücker. Auf der Nebenbühne werden sich während der Umbauphasen außerdem Somme Partel und François Dillinger abwechseln. „Das ist sehr interessant, weil die beiden Projekte jeweils aus fünf Leuten bestehen, vier davon aber dieselben sind“, wie Stücker erklärt. „Ich bin gespannt, wie das von den Zuschauern wahrgenommen wird.“

Steht der Samstag traditionsgemäß ganz im Zeichen der Musik, wird es zum Auftakt am Freitag auch wieder ein Kurzfilmfestival geben. „Welche Filme wir dort zeigen werden, steht aber noch nicht endgültig fest“, so der Kinkerlitzchen-Chef.

Was den Kartenvorverkauf betrifft, kann er bereits einen positiven Zwischenstand vermelden: „Wir haben schon ungefähr 350 Tickets verkauft. Das ist für den jetzigen Zeitpunkt ein sehr guter Wert.“ Simon Stücker und seine Kollegen aus dem Klangkultur-Vorstand hoffen, viele Unterstützer und Festival-Besucher der vergangenen Jahre im August noch einmal an Plagemanns Mühle zu treffen. Denn es schwingt eine gehörige Portion Wehmut mit, wenn er sagt: „Wir wollen dieses letzte Festival noch einmal mit allen zusammen feiern.“