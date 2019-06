„Da bin ich echt baff, die Metelener haben super in die Pedale getreten“, staunt Simon Möser über das Ergebnis der Vechtegemeinde beim Stadtradeln, das für die Kommunen im Kreis Steinfurt jetzt zu Ende gegangen ist. „Ich hatte bei der Zwischenbilanz von 30 000 Kilometern geträumt, jetzt haben wir knapp 50 000 erreicht“, berichtet der Klimaschutzmanager der Gemeinde, der zum Abschluss noch einmal an alle 358 registrierten Radler appelliert hat, gefahrene Strecken nachzutragen – in der Hoffnung, dass Metelen die magische Marke vielleicht doch noch knackt.

Aber auch mit dem letzten Stand braucht sich die Vechtegemeinde auf keinen Fall zu verstecken, ganz im Gegenteil. 49 595 Kilometer erradelten die Metelener im Aktionszeitraum zwischen dem 30. Mai und 19. Juni. Das entspricht der 1,24-fachen Länge des Äquators und einer CO2-Ersparnis von 7042 Kilogramm.

Mit diesen Zahlen steht Metelen bei den Städten und Gemeinden im Kreis mit den meisten Radkilometern auf dem achten Platz, in der Wertung für Kommunen unter 10 000 Einwohnern in NRW sogar an erster Stelle und auf Bundesebene auf dem dritten Rang. Besonders stolz ist Möser auf die Pro-Kopf-Kilometer. 7,75 Kilometer fallen auf jeden Einwohner, damit ist Metelen im Kreis an der Spitze – und zwar weit vor dem Verfolger Saerbeck mit 5,77 Kilometern pro Bürger.

„Das ist ein wirklich schönes Ergebnis für Metelen“, findet der Klimaschutzmanager. „Damit haben wir so nicht gerechnet.“