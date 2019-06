Ein Herz für Hunde

Metelen -

Er ist ein relativ kleiner, privater Verein, dessen Mitglieder jedoch ein großes Herz für Hunde haben: Die „Tierhilfe Istrien“ kümmert sich um Vierbeiner, denen es in ihrem Heimatland an der Adria nicht gut geht und vermittelt sie an Pflegestellen und später an neue Besitzer in Deutschland. Eine dieser Pflegestellen ist die Hundeschule Pfotenhügel in Metelen. Dort feiert der Verein demnächst sein Sommerfest.