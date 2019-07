Ferienvertretung aus Indien

Auch ein Gemeindepriester braucht mal Urlaub. Zurzeit ist Pastor Thomas Stapper für drei Wochen verreist. Er hat die Gläubigen von Ss. Cornelius und Cyprianus allerdings nicht „priesterlos“ zurückgelassen. Pfarrer Anthony Arockiam aus Indien vertritt ihn. „Ich freue mich, dass du gekommen bist“, hatte Stapper seinen Kollegen aus Indien Anfang der Woche empfangen. Die Beiden kennen sich, denn Anthony Arockiam war gut acht Jahre als Pfarrer in Metelens Nachbargemeinde Sankt Lambertus in Ochtrup tätig.

Als der Geistliche im März 2018 nach Indien zurückkehrte, hatte er dem Bistum Münster seine Bereitschaft signalisiert, Vertretungsdienste zu übernehmen und als Wunschorte die Gemeinden um Ochtrup angegeben. „Als man mir mitteilte, dass ich Pastor Stapper in Metelen vertreten könnte, war ich glücklich“, freut sich Pfarrer Anthony.

Er hofft, dass er während seiner Vertretung in Metelen auch vielen Menschen aus seiner Zeit in Ochtrup begegnet. Wenn es sein Zeitplan zulässt, möchte er auch einige indische Mitbrüder treffen, die im Bistum Münster tätig sind.

„Kalt in Deutschland“, sei sein erster Eindruck gewesen, als er Anfang der Woche hier eingetroffen sei, meint Pastor Anthony lachend. In Sendurai, wo der Geistliche seit April 2018 als Pfarrer der katholischen Gemeinde Sankt Josef wirkt, klettert das Thermometer bereits frühmorgens auf über 30 Grad. Sendurai ist eine Bergregion in der Südspitze Indiens. Die Pfarrei Sankt Josef mit ihren sieben zugehörigen Dörfern gehört zur Diözese Dindigul. Pastor Anthony betreut dieses Gebiet mit zwei Mitbrüdern. Die Mentalität der Menschen in Indien ist ihm vertraut, denn das asiatische Land ist seine Heimat. Trotzdem sei das Wirken als Pfarrer nach acht Jahren in Deutschland zunächst eine Umstellung gewesen, bekennt er. „Man kann die Strukturen einer Pfarrei in Deutschland und Indien nicht miteinander vergleichen“, sagt er.

Pfarrer Anthony versucht, in seiner Gemeinde einiges einzubringen, was er aus Sankt Lambertus mitgebracht hat. Zum Beispiel arbeitet er daran, die Frauen seiner Gemeinde mehr in die Liturgie einzubinden. Von den Männern kam da zunächst Protest, denn die kirchliche Arbeit wird in Indien vorwiegend als Männersache angesehen.

Kirchliches Engagement aber sei sehr verbreitet in Sendurai, wo der Anteil der Christen gering ist. Küsterdienste und Kirchenreinigung etwa würden ehrenamtlich ausgeführt.

„Die Katholiken in dieser Region leben ihren Glauben intensiv. Die Menschen sind größtenteils sehr arm. Aber sie sind tiefgläubig. Weil sie so arm sind, suchen sie Trost im Glauben“, hat Pfarrer Anthony festgestellt.

Bis zum 4. August (Sonntag) wird der Geistliche mit den Gläubigen von Ss.Cornelius und Cyprianus Gottesdienste feiern. Danach hat er noch eine Woche Zeit, Freunde in Deutschland zu besuchen.