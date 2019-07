Wie auch in den vergangenen Jahren unterstützt die Unabhängige Wählergemeinschaft Metelen jedes Sommer-Ferienlager mit 150 Euro. Ob nach Beringhausen, Assinghausen, Bontkirchen (alles im Sauerland) oder Haselünne im Emsland, überall werden in den Sommerferien Kinder aus Metelen ihre Ferienfreizeiten verbringen, heißt es in einem Pressebericht. Dazu gehöre auch das Camp Malta, das bereits zu Ferienbeginn seine Pforten in der Metelener Heide geöffnet hatte.

Allen gemein sei, dass die Organisationsteams der Ferienfreizeiten noch kurz vor dem Start eine kleine Finanzspritze der UWG erhalten haben. Auch in diesem Jahr sind insgesamt wieder 850 Euro an die Organisations-teams der Ferienlager übergeben worden, schreibt die UWG.

Dieses Geld sei eine schöne Finanzspritze, so die Spendenempfänger vom Kolping-Mädchenlager, dem Matellia-Fußballlager, dem SFZ-Ferienlager, dem Jungen-Zeltlager sowie dem Camp Malta. Neben den Sommerferienlagern wurde nach UWG-Angaben auch das einwöchige Messdiener-Herbstlager mit 100 Euro bedacht.

Die Spenden würden durch die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus der politischen Arbeit der UWG finanziert. „Ein Teil der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen kommt so der tollen Jugendarbeit direkt zu Gute“, wird der UWG-Fraktionsvorsitzende Ansgar Stening in dem Bericht zitiert.