Bürgermeister Gregor Krabbe kommt an diesem Abend mit einem Zollstock ins Alte Amtshaus. „Wir haben den Bogen ausgemessen“, sagt er und mischt sich unter die Rosenmachertruppe. Zahlreiche Frauen sowie einige Kinder und Männer schneiden eifrig buntes Krepppapier in Streifen, drehen daraus Röschen und umwickeln diese mit Draht. Es ist nicht zu übersehen, dass da vorwiegend geübte Hände am Werk sind. „Wir kennen das von Hochzeiten und Ehejubiläen. Zu solchen Festen gehört doch in dieser Gegend ein geschmückter Bogen“, weist eine Frau auf die Münsterländer Tradition hin.

Im Alten Amtshaus wird an diesem Abend auch eine Art „Ehe“-Jubiläum vorbereitet – das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen den Gemeinden Metelen und Château Renard. Ein Jubiläum, das in Metelen zusammen mit den Franzosen gefeiert wird.

Thorsten Krude und Marc Zander studieren gerade die Bedienungsanleitung einer Button-Maschine. „Das werden Namensbuttons für jeden französischen Gast. Damit wir sie mit ihrem Namen anreden können“, sagt Krude. Wie die Button-Maschine funktioniert, haben die Männer schnell herausgefunden. Im Fließbandtempo pressen sie nun die runden Anstecknadeln und beschriften sie.

Die Busse mit den 90 Gästen aus der französischen Partnergemeinde

werden am kommenden Freitag gegen Abend erwartet. „Ein Franzose ist bereits unterwegs. Der kommt mit dem Fahrrad. 750 Kilometer von Château Renard nach Metelen“, erzählt Petra Weßling.

Die Franzosen wohnen während ihres Aufenthalts in der Vechtegemeinde in Metelener Familien.

Den ersten Abend verbringen sie entweder bei ihren Gastgebern oder in den Vereinen wie zum Beispiel Feuerwehr, Angelverein, Blasorchester oder bei den Fußballern. Am Samstag ist ein Ausflug nach Enschede und abends ein gemeinsames Essen in Metelen geplant. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst in der Metelener Pfarrkirche. Anschließend findet im Bürgersaal ein Festakt mit buntem Rahmenprogramm statt. Der Festbogen mit Rosen in den Farben der Französischen Flagge und des Metelener Wappens wird dann das Eingangstor zur Bürgersaalgasse schmücken. Am Montagmorgen heißt es für die Gäste aus der Partnergemeinde dann wieder „Au revoir, Metelen.“