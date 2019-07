Drei Tage gemeinsames Vergnügen

Die ersten Buden und Schaustellerwagen sind schon im Ortskern zu sehen. Untrügliches Indiz dafür, dass in Metelen Kirmes gefeiert wird – diesmal von Freitag (26. Juli) bis Sonntag (28. Juli).

Die Metelener Altstadtkirmes rund um Schilden, Sendplatz und Neutor findet seit 2016 am letzten Wochenende im Juli von freitags bis sonntags als dreitägiges Kirmesvergnügen in der Vechtegemeinde statt.

Bis 2015 gab es jeweils noch den Montag als Kirmestag, doch der hatte sich zum Schluss nicht mehr bewährt, sodass sich die Verantwortlichen für diese Neuregelung ausgesprochen haben, die 2019 zum vierten Male greift. Die Kirmes beginnt am Freitag um 15 Uhr.

Simone Frahling, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste, erläuterte auf Anfrage unserer Zeitung, wie sich die Kirmes in Metelen zusammensetzt. „Rund 30 Karussells und Buden haben für 2019 eine Zusage bekommen.“

Jeweils zum Anfang eines Jahres bewerben sich die Schausteller um einen Platz auf der Kirmes, „und zwar alle“, berichtet die Fachdienstleiterin. „Auch Stammbeschicker, die zum Teil schon seit Jahrzehnten Gast in Metelen sind, schicken ihre Unterlagen.“

Die Gemeinde erhalte deutlich mehr Bewerbungen als Platz vorhanden sei. „Wir haben drei große Karussells, die in jedem Jahr vertreten sind – der Autoscooter, der Musikexpress und der Flying Star“. Daneben würden ein oder zwei „Neue“ eingeladen – in diesem Jahr das Karussell „Devil Dance“. Insgesamt müsse das Angebot in das Kirmeskonzept passen. „Die Entscheidungen werden in der Regel im Ordnungsamt getroffen“, erläutert Simone Frahling das Verfahren. Sie sei aber durchaus offen dafür, dies in Kooperation mit „Wir sind Metelen“ zu entscheiden. „Das haben wir mit der vorherigen Werbegemeinschaft auch gemacht.“

Das aktuelle Konzept habe sich für Metelen bewährt – ebenso wie der Termin am letzten Juli-Wochenende, der fast immer in die Ferien falle. „Die Kirmes ist stets gut besucht – ein Indiz dafür, dass das Angebot stimmt.“ Daneben gebe es viele private Anbieter und Initiativen, die durch ihren Einsatz die Kirmes bereicherten, aktuell etwa die Uganda-Hilfe.

Über Kontakte in andere Städte und Gemeinden und „durch eigenes Erleben“ frage sie auch schon mal bei Schaustellern nach, ob der Termin in Metelen in die jeweilige Schaustellertour passe.

Die Zusagen gebe es in der Regel bis Ende März. – Stichwort Planungssicherheit. „Aber es ist eben nicht alles planbar. Auch für 2019 mussten wir kurzfristig Ersatz beschaffen.“ Dabei helfe oft der Kontakt in benachbarte Kommunen, etwa wenn ein Fischwagen absagen müsse. So seien letzte Zusagen etwa drei Wochen vor der Kirmes gegeben worden.