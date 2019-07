zwischen 17 und 18 Uhr: Ankunft der Gäste in Metelen am Feuerwehrgerätehaus, Umtrunk und Verteilung in die Gastfamilien, Abendessen in Familien oder Vereinen, Kirmesbesuch ab etwa 22.30 Uhr. Das geplante Feuerwerk ist wegen der Hitze (Trockenheit) abgesagt worden.

Samstag, 27. Juli

8.45 Uhr Abfahrt der Feuerwehr ab Feuerwehrgerätehaus

9.30 Uhr Treffen der Angler am Waldsee

9.45 Uhr Abfahrt nach Enschede vom Feuerwehrgerätehaus

ab 18 Uhr Einlass Bürgerhaus; 20 Uhr Abendessen im Bürgerhaus; 22 Uhr Kirmesbesuch

Sonntag, 28. Juli

10.30 Uhr Messe

12 Uhr offizieller Festakt im Bürgerhaus

nachmittags zur freien Verfügung

ab 18 Uhr Grillen und Party im Gemeindegarten am Bürgerhaus

Montag, 29. Juli

ca. 8.30 Uhr Rückfahrt ab Feuerwehrgerätehaus

-erh-