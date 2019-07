Bei Temperaturen knapp unter 40 Grad ist der Alltag alles andere als normal. Wir haben uns in Metelener Geschäften umgeschaut, wie die Hitze zu bewältigen ist.

Einer der vermutlich kühlsten Punkte liegt mitten im Ortskern. Die Pfarrkirche hat um 11f Uhr bei 35 Grad Außentemperatur verhältnismäßig angenehme 22 Grad zu bieten. Während es in der Kirche sehr ruhig ist, ändert sich das am Wochenende in unmittelbarer Nachbarschaft auf der Kirmes. Am späten Donnerstagmorgen sind die großen Fahrgeschäfte weitestgehend aufgebaut. Die Schausteller haben sich in schattige Bereiche zurückgezogen.

Das Marktgrill-Team um Brigitte Rengers, Sigrid Wesseler und Nicole Libuda hingegen ist kurz vor der Mittagszeit mit letzten Vorbereitungen beschäftigt.

Bei der Hitze lautet ihr Credo viel zu trinken und alles etwas langsamer zu machen. „Schließlich kann es hinter den Fritteusen bis zu 50 Grad werden“, so Sigrid Wesseler. Dafür hätten die Kunden aber Verständnis. Umdenken sei auch beim Mittagstisch gefragt. Während der Donnerstag sonst im Zeichen des Eintopfes stehe, setze man nun auf kühlere Kost.

Bei Blumen Mensing ist Barbara ten Voorde mit dem Gießen der Blumen beschäftigt. Ihr Tipp für alle Blumenliebhaber: „Viel Wasser und Schatten und keine Zugluft“. Im Laden zeigt das Thermometer 27 Grad. Die Jalousien vor dem Fenster und die großen Linden sorgten für Abkühlung, wenn man von draußen den Laden betritt.

Viele Metelener haben mit der extremen Hitze zu kämpfen und müssen im Alltag umdenken Eine Familie aber freut sich über so viel Sonne. Maria Manuela Sidoti und ihr Team des Eiscafes Venezia produzieren in diesen Tagen jede Menge Eis. Die Chefin freut sich über so viel Kundschaft und erzählt: „Das Wetter jetzt ist fast wie in Italien, oder fast noch wärmer“.