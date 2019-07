In elf Tagen zum Jubiläum

Michel Poutier ist Angler, auf Französisch „pêcheur“. Der 68-jährige Franzose schätzt an diesem Hobby vor allem die Ruhe, die ihn dabei umgibt, weniger, so sagt er, den Erfolg beim Fische fangen. Als er hörte, dass Mitglieder des Angelvereins aus Metelens Partnerstadt Château-Renard am 30-jährigen Partnerschaftsjubiläum in der Vechtegemeinde teilnehmen wollten, fand Poutier Gefallen an dieser Idee. Und sein Entschluss stand alsbald fest: Er wollte nach zehn Jahren auch mal wieder nach Metelen fahren – aber nicht mit dem Bus, sondern mit dem Fahrrad.

Elf Tage war er unterwegs, bevor er am Donnerstag in Metelen eintraf. Einerseits zufrieden, andererseits ein wenig betrübt, weil das tägliche Radfahren mit einem Pensum von rund 100 Kilometern nun ein Ende hat. „Das Gefühl ist ähnlich wie bei einer Feier, die man verlässt, obwohl es eigentlich noch ganz schön ist“, beschreibt Poutier sein Befinden.

Seine Route führte ihn von Frankreich aus über Belgien und Holland. „Der schönste Abschnitt war die Fahrt durch das Tal der Maas.“ Auf seinem Smartphone zeigt er Fotos unter anderem von herrlichen Flusslandschaften, ebenso Ansichten von Dörfern und Städten. Er hat auch ein Pferd fotografiert, das auf einer Landstraße läuft. Es trägt keinen Sattel, kein Zaumzeug, ein Mensch ist weit und breit nicht zu sehen. „Oui, tout seul“, nickt Poutier, ja, ganz allein sei das Pferd unterwegs gewesen.

Die Ruhe, die er beim Angeln schon so schätzt, empfindet er nicht minder wohltuend beim Radfahren. Seit 20 Jahren macht er jedes Jahr eine mehrtägige Tour auf seinem Rad, an dessen Lenker eine kleine französische Flagge aufrecht steht und zwei Kühe aus Plüsch am Lenkrad baumeln. Eine Woche sei Minimum für seine Radreisen.

Meistens nimmt er Wege im eigenen Land, er ist an der Loire entlanggefahren, am Canal du Midi und häufig nach Lourdes. War er mit dem Rad vorher auch schon einmal in Deutschland unterwegs? „Non“.

Solch eine Tour bedarf der Vorbereitung, auch der körperlichen. Im Vorfeld ist er daher mehrere tausend Kilometer gefahren. Wenn er unterwegs sei, treffe er regelmäßig andere Radler und nicht selten komme man ins Gespräch, selbst wenn man nicht dieselbe Sprache spreche, erzählt Poutier. Diese kleine Begegnungen empfinde er als große Bereicherung.

Als er am Donnerstag die deutsch-holländische Grenze bei Wennewick-Oldenkott erreichte, wurde er von zwei Mitgliedern des Metelener Radsportvereins, Markus Ossendorf und Rudolf Zimmer, in Empfang genommen. Sie begleiteten ihn die restlichen 40 Kilometer bis nach Metelen, wo insgesamt rund 100 Franzosen über das Wochenende zu Gast sind.