„Papa, ich fahre für Dich ganz langsam“

Kleine Szene am Rande der Altstadtkirmes am Samstagabend vor dem Kassenhäuschen des Auto-Scooters. „Papa, Du brauchst keine Angst zu haben. Ich fahre für Dich ganz langsam!“ Die kleinen Flitzer sind voll nach dem Geschmack des Sohnemannes, verrät er mit strahlenden Augen: „Absolut mein Lieblingskarussell. Da freue ich mich schon lange drauf.“ Der Vater lächelt mäßig verständnisvoll zu den Tröstungen des Sohnes Per. „Ich muss ja doch mit rein – und zahlen darf ich auch“, ergibt er sich natürlich schmunzelnd in das dann doch rasante Schicksal.

„Natürlich machen uns Schaustellern die Temperaturen zu schaffen. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, man darf nicht nur klagen. Wenn man positiv reagiert und motiviert seinen Job macht, merken das auch die Kunden und Gäste“, sagt Timo Heitmann, der trotz seiner jungen Jahre schon ein erfahrener Schausteller in einem traditionsreichen Familienunternehmen ist. Und dann dreht er die flotte Musik zum Start der „flotten Fahrt“ so richtig auf.

Die Kirmesbesucher haben sich den äußeren Bedingungen angepasst und schlendern eher entspannt langsam zwischen Buden und Fahrgeschäften. Da, wo ein Flug durch die Lüfte im „Flying Star“ oder eine schnelle Fahrt im „Musikexpress“ lockt, steigen die Besucher gerne zu – in der Hoffnung auf etwas Abkühlung. Und es ist durchgehende Öffnungs- und Akzeptanzzeit für jede Form von Außengastronomie. Traditionell haben aber nicht nur die örtlichen Wirtshäuser Stühle und Tische nach draußen gestellt, sondern überall kann man Rast machen und bei den heißen Rahmenbedingungen jede Form von kalten Getränken und frostigen Erfrischungen genießen. „Immer, wenn Kirmes ist, sorgen wir für richtig Trouble in Pastors Garten“, verrät lächelnd ein Verantwortlicher des Spielmann- und Fanfarenzuges Kolping Metelen (SFZ). Fast in voller Kapellenstärke wartet ein motiviertes Thekenteam auf den Ansturm, wiewohl die Tische und Bänke schon gut gefüllt sind und entspannte Stimmung herrscht. „So lasse ich mir über 30 Grad Celsius gefallen“, kommentiert ein Garten-Gast und freut sich über Schatten und Erfrischung. Hunger leiden muss auch niemand, denn süße und kirmestypische Leckereien sind überall zu haben. Ein echter Hingucker und vor Kinderaugen kaum zu verbergen, sind die Eimerchen mit Zuckerwatte in den verrücktesten Farben. Die gute alte Schießbude oder Geschicklichkeitsstände sind durchaus umlagert. Und auch der „Lukas“ kriegt immer mal wieder „einen auf die Rübe“ oder muss sich als Punchingball „vertrimmen“ lassen. Die höchsten „Quiek-, Schrei- und Lärmpegel erreicht eindeutig der „Devil Dance“. Hier wird aus müdem Schunkeln eine richtige Schüttelfahrt durch Tiefen und Höhen. „Natürlich machen die Temperaturen den Schaustellern und Budenbesitzern Sorgenfalten und natürlich werden Pro und Kontra beispielsweise einer (diesmal fehlenden) Beachparty diskutiert. Da gibt es eben auch welche, die sagen, gerade jugendliche Besucher kommen nur zu den Party-Events. Wir beobachten das und bleiben im Gespräch. Und wer nachher noch reif für die Insel ist, kann ja zu Kock gehen“, berichtet Simone Frahling, Fachbereichsleiterin Bürgerdienst.

Sie und ihre Kollegin vom Ordnungsamt zeigen Präsenz. „Die dumme Geschichte vom letzten Jahr mit Schlägerei und Messerattacke ist immer noch Thema. Aber letztlich waren da die falschen Typen am falschen Ort. Diesmal ist bisher alles prima ohne Zwischenfälle gelaufen“, sagt sie und setzt ihren Kontrollgang mit ihrer Kollegin fort. Die sind wegen der dicken Ordnungsamt-Jacken um ihren Job nun wirklich nicht zu beneiden.