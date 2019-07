Ein Angebot im Rahmen der Ferienspaßaktion war der Besuch des Kletterwaldes in Borken, welcher von dem „Sachausschuss Jugend‘‘ der Kirchengemeinde organisiert wurde.

25 Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren und drei Begleiter aus dem Sachausschuss Jugend hatten sich jetzt mit dem Bus von Metelen auf den Weg gemacht.

Am Kletterpark angekommen, gab es erst einmal eine Einführung in den Umgang mit der Ausrüstung. Nach einem ersten Probedurchgang konnte es auch direkt losgehen. Drei Stunden lang wurde geklettert, Seilbahn gefahren und gesprungen.

„Dabei wurden Grenzen erreicht, die entweder akzeptiert werden mussten oder, wenn möglich, überwunden werden konnten“, heißt es in einem Bericht der Kirchengemeinde. Dabei hatten die Kinder und die Begleitpersonen nicht nur eine Menge Spaß, sondern konnten sich selbst auch besser kennenlernen. Von Vorteil waren ganz klar die angenehmen Temperaturen im Wald.

Am frühen Nachmittag ging es zurück nach Metelen. Etwas erschöpft, aber mit einem Lächeln im Gesicht kamen die Kinder und ihre Begleiter später wieder in Metelen an, heißt es in dem Bericht weiter.