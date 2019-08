Insgesamt 5,5 Prozent weniger Metelener soll es demnach im Jahr 2040 gegenüber 2018 geben. Heißt in Zahlen ausgedrückt: Im Vorjahr waren 6375 Menschen in der Kommune registriert, in 21 Jahren könnten es nur noch 6027 sein.

Um 16,6 Prozent (von 163 in 2018 auf 136 in 2040) nimmt nach Ansicht der Fachleute die Zahl der Null bis Dreijährigen ab, um 19,1 Prozent (von 178 auf 144) die der Drei- bis Sechsjährigen und um 22,8 Prozent (von 272 auf 219) die der Sechs- bis Zehnjährigen.

Bei den Zehn- bis 16-jährigen Einwohnern pendelt sich der Rückgang auf 23,1 Prozent (342 in 2040 statt 445 in 2018) ein, bei den 16- bis 19-Jährigen sinkt er um 21,1 Prozent (von 227 in 2018 auf 179 in 2040),

Besonders gravierende Verluste gibt es bei der Gruppe der 19- bis 25-Jährigen. Hier schlagen bei den minus 35,5 Prozent sicherlich auch Wegzüge aus der Gemeinde aufgrund von Studium oder Ausbildung zu Buche. Bei den 25- bis 40-Jährigen beläuft sich der Rückgang wieder auf moderate 14,4 Prozent (Abnahme von 1062 auf 909) und bei den 40- bis 65-Jährigen auf 15,2 Prozent (Abnahme von 2320 auf 1967.)

Zulegen wird die Bevölkerung bei den 65- bis 80-Jährigen (plus 39 Prozent, Zunahme von 917 auf 1275 Personen). Und ganz drastisch ist der Sprung gar bei den über 80-Jährigen. Hier sieht das Landesamt einen Anstieg von 74,3 Prozent auf die Kommune zukommen. In Zahlen ausgedrückt werden dann statt 323 Bürger in 2018 im Jahr 2040 563 Metelener dieses hohe Alter erreicht haben.