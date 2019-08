Mächtig glücklich war am Samstag Werner Lammers, der sich nun für ein Jahr König des Sozialverbands VdK nennen darf. Und damit betritt der in Ibbenbüren wohnende Ehrenvorsitzende des Kreisverbandes Steinfurt Neuland: 20 Jahre trägt der Metelener Ortsverband nun sein Schützenfest aus, doch trotz nahezu Geschlechterparität ist der Ehrenvorsitzende der erste männliche Metelener VdK-König. „Frauen trinken einfach besseres Zielwasser“, erklärte der Metelener Vorsitzende Theo Bröker amüsiert diese Kuriosität.

Für Werner Lammers ist die Königswürde nur ein kleines Stück VdK-Geschichte. 24 Jahre war er Vorsitzender des Kreisverbandes Steinfurt, bevor er diese Aufgabe 2016 an seinen Nachfolger Dr. Reinhold Hemker übergab. Und auch zu Metelen hat der neue König eine ganz besondere Beziehung: Als ehemaliger Versicherungskaufmann lag auch die Vechtegemeinde in seinem Einzugsgebiet, weshalb er immer wieder im Ort vorbeischaute und dort kein gänzlich Unbekannter ist.

Auch das Schützenfest der Metelener besuchte der 86- Jährige schon, früher noch als Kreisvorsitzender, als dieses noch in der Scheune der ehemaligen Gaststätte Elling stattfand. Dort wurde der König noch in einem Armbrustschießen auserkoren. Mittlerweile hat man sich für eine andere Variante entschieden: An Luftballons sind Schnüre befestigt, die durch Löcher in einer Holzwand führen und dahinter einen Vogel halten. Einige Ballons sind allerdings Nieten und tragen keine Last. Wenn alle den Vogel tragenden Luftballons durch Dartpfeile zerstört wurden, fällt dieser zu Boden.

Lammers kommentierte seinen Königstreffer lachend: „Ich habe sieben Mal geworfen, aber nur einmal getroffen und bin trotzdem König“.