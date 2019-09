Schottergärten müssen nicht sein

Die Idee ist verlockend: Einmal den Vorgarten anlegen oder durch einen Fachmann anlegen lassen – und dann nie wieder Arbeit mit der Fläche vor dem Haus haben. Anlagen, die durch Zierkies dominiert werden und vielfach unter dem Begriff „Schottergärten“ zusammengefasst werden, gibt es auch in Metelens Wohngebieten reichlich.

Naturschützern und auch der Gemeinde sind sie ein Dorn im Auge, diese Steinwüsten, die vermeintlich so pflegeleicht sind. Doch: Sind sie es wirklich? Und: Gibt es Alternativen? Elisabeth Hüllen ist Garten-Expertin, kennt sich mit Gärten bestens aus und hat ein üppig blühendes Gartenparadies angelegt, das an den Tagen der offenen Gärten viele bewundernde Kommentare erntet. Ihre Meinung zu „Schottergärten“: „Da gibt es kein Schwarz oder Weiß.“

Hüllen schaut bereits auf die Begrifflichkeit, denn es ist nur ganz selten günstiger Schotter, der in den Vorgärten eingebaut wird. „Wir haben es in der Regel mit Zierkies zu tun, der mit einer schützenden Folie, die unterhalb eingebracht wird, verbaut wird.“ Optisch sicherlich attraktiver, im Ergebnis aber mit vergleichbaren Effekten: Pflanzen finden sich nur vereinzelt, blühende Stauden oder Sträucher als Nahrungsquelle für Insekten eher selten – und hinzu kommt ein Aufheizen des Mikroklimas durch reflektierende Sonneneinstrahlung.

„Sicherlich gibt es Gründe für einen Steingarten, etwa dann, wenn sich Menschen nicht mehr in der Lage sehen, die Anlagen zu pflegen. Sie müssen sich aber darüber im klaren sein, dass Blätter, eingebrachter Staub und Flugsamen auf die Dauer auch die Steinflächen beeinträchtigen und keimen.“ Die passionierte Gärtnerin rät daher dazu – analog zu ihrem Credo „Kein Schwarz oder Weiß“ – , Kiesflächen zumindest begleitend Beetstreifen zur Seite zu stellen, in denen ausgewählte Blühpflanzen möglichst so arrangiert werden, dass das ganze Jahr über Blütenstände die Insekten anlocken. In der obigen Bildercollage findet sich ein Beispiel im Foto unten rechts. Stauen, Gräser, Büsche und Kies verbinden sich hier. „Klar muss indes sein, dass das schon ein wenig mehr Arbeit macht“, ermuntert Hüllen dennoch, den Versuch zu wagen.

Alternativen sind Bodendecker wie die Scheinerdbeere, die zwar auch – zumindest an den Rändern – zurückgeschnitten werden müssen, den Boden aber abschatten, und das Regenwasser besser halten. Ebenfalls – in Kombination mit Pflanzinseln auch durchaus attraktiv zu gestalten – sind Vorgärten, in denen Rindenmulch dafür sorgt, dass der Boden nicht austrocknet. Grobe Pinienrinde ist hier die erste Wahl. Die Metelenerin, die ihre Passion in der eigenen Gartenanlage auslebt („Mein Yoga ist der Garten“) rät ferner zu pflegeleichten und doch lang anhaltend blühenden Pflanzen, die in Kombination oder als Solitär die Arbeit im Vorgarten nicht ausufern lassen. Zu Salvien oder die Prachtkerze (Gaura) etwa.

Sie rät dazu, sich im Internet zu informieren. Dort gibt es eine Fülle von attraktiven Optionen. Und auch Fachleute sind gefragt: Gärtner wissen, welche Pflanze für welchen Standort geeignet ist und dass gut eingewachsene Staudenbeete sowohl das Auge als auch die Insekten erfreuen.

Mit dem Thema müssen sich in jedem Fall die Häuslebauer im neuen Gebiet „Am Schützenwald“ beschäftigen. Im Bebauungsplan ist klar festgeschrieben, dass die nicht überbauten Flächen der Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belassen und zu begrünen oder zu bepflanzen sind. In der Vorschrift wird auch der Grund genannt: „Um dem Trend von Schotter-/Kiesanlagen entgegen zu wirken.“