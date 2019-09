Ohne den nimmermüden Einsatz der Eisenbahninteressengemeinschaft (EIG) wäre es womöglich gar nicht zu dieser Feierstunde mit den vielen Gästen auf dem Platz vor dem Bahnhofsmuseum gekommen, die am gestrigen Donnerstag die abgeschlossene Sanierung des Gebäudes markierte. Es gab zwar bei diesem Bauprojekt, das vor gut zehn Jahren seinen Lauf nahm, viele Mitstreiter, es gab Geldgeber und Unterstützer. Aber jeder, der aus seiner unterschiedlichen Funktion heraus dazu am Rednerpult Stellung nahm, würdigte das nicht nachlassende Bemühen der Mitglieder und ihres Vorsitzenden Horst Pitlinski. Stefan Ast als Vertreter der NRW Stiftung formulierte es beispielsweise so: „Es braucht eine starke Lokomotive, dann reihen sich auch viele dahinter ein.“

Die Freude war auch auf Seiten von Bürgermeister Gregor Krabbe. „Als Gemeinde können wir stolz auf dieses Eingangstor sein. Jeden Tag sehen es mehrere Hundert Menschen.“ Zur Finanzierung sagte Krabbe, dass die Kommune auf Partner angewiesen gewesen sei, die das Projekt förderten. Es sei das erste mit Drittmittelfinanzierung gewesen. „Das war nicht immer so ganz einfach, aber jetzt wissen wir, wie es geht.“ Insgesamt bezifferte er die Kosten für die Bahnhofs-Sanierung auf 168 000 Euro. Beteiligt hatte sich die NRW-Stiftung, zu deren Kerngeschäft Naturschutz, Denkmalpflege, Heimat und Ehrenamt zählt, mit 78 000 Euro, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit 50 000 Euro, der Kreis steuerte 25 000 Euro bei und die Gemeinde zusammen mit Einzelspendern 15 000 Euro. Kurz erinnerte Krabbe an den mutwillig gelegten Brand im vergangenen Herbst und den durch eine Versicherung erstatteten Schaden. Den erlittenen immateriellen Schaden könne indes niemand ersetzen.

„Das denkmalgeschützte Gebäude strahlt Glanz aus“, lobte Landrat Dr. Klaus Effing das bauliche Ergebnis. Der Metelener Bahnhof sei kein unbekannter: „Ich höre auch woanders oft, dass er eine Größe ist.“ Und nicht zuletzt sei er eine Herberge für Fledermäuse. Effing sprach vor allem der EIG ein Kompliment aus: „Sie können zu recht stolz darauf sein, was Sie hier geschaffen haben.“ Als Vertreterin für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gratulierte Sigrid Karliczek. Sie sprach mit Blick auf die Fertigstellung von einem freudigen Ereignis, von einer gut gelungenen, denkmalgerechten und einer von hoher Qualität erfolgten Sanierung. An den Bürgermeister überreichte sie eine Plakette mit Hinweis auf die Generierung der Mittel – unter anderem aus der Lotterie Glücksspirale.

„Mehr als zehn Jahre haben wir für diesen Moment gekämpft, heute ist ein besonderer Tag für uns Eisenbahner“, erklärte Horst Pitlinski glücklich. Die Restaurierung sei indes nicht allein der Wunsch der EIG gewesen, das gemeindliche Gebäude habe wegen seines Zustandes ohnehin „dringend eine Frischzellenkur benötigt“. Die EIG führte ihre Gäste im Anschluss durch die neu hergerichteten Räumlichkeiten und lud im aufgestellten Zelt zu Kuchen und belegten Brötchen ein.