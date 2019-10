Die Chemie stimmte nicht ganz

Metelen -

Als vor 30 Jahren der Unmut der Menschen in der damaligen DDR so groß wurde, dass sie auf die Straßen gingen, ahnte in Metelen niemand, dass sich noch im Winter 1989 eine Delegation auf eine Reise begeben würde, um Kontakte zu den Menschen in Ostdeutschland zu knüpfen. Rolf Hennings vom Kreis Steinfurt war es, der nach dem Mauerfall am 9. November den damaligen Gemeindedirektor Wilhelm Budde und Bürgermeister Reinhard Jockweg auf eine Ortschaft aufmerksam machte, die fast namensgleich zur Vechtegemeinde ist: Alt Meteln.