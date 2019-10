Erntekranzerlös für die Grundschule

Die Scheune der Wiggenhorns in Naendorf ist am Sonntagnachmittag für viele Metelener und Menschen aus den umliegenden Orten die Anlaufstelle Nummer eins. Etwa 200 Teilnehmer feiern in der großen Fahrzeughalle des Unternehmens das Erntedankfest des landwirtschaftlichen Ortsverbandes, der Landfrauen und der örtlichen Landjugend. Angefangen mit einer heiligen Messe in bäuerlicher sowie herbstlicher Atmosphäre, bis zur traditionellen der Versteigerung des Erntekranzes – die Organisatoren würdigen das Fest gebührend.

Zwischen den einzelnen Programmpunkten ist ausreichend Zeit für Kaffee und Kuchen. Die Kuchen, die die Landfrauen vorher gezaubert haben, können sich die Gäste an einer eigens aufgebauten Theke selber aussuchen. Dort prunkt Eigenkreation über Eigenkreation. Der Andrang der Feinschmecker reicht bis weit vor die Scheune.

Obwohl es das Erntedankfest schon seit vielen Jahren gibt, ändert sich in diesem Jahr etwas: Bei vergangenen Danksagungen ging der Erlös der Erntekranz-Versteigerung an die Projekte des gebürtigen Metelener Paters Hermano in Brasilien. Dieser hat sich nun aber aus Altersgründen zurückgezogen, sodass der landwirtschaftliche Ortsverein sich selber eine Aktion überlegt hat. In Zukunft soll ein noch nicht festgelegter Jahrgang der St.-Vitus-Grundschule ein über acht bis zehn Stunden laufenden Projekt finanziert bekommen, in dem erläutert wird, woher das tägliche Essen überhaupt kommt.

Diese Aufgabe übernimmt eine extra dafür ausgebildete Landfrau aus Vreden. In den Fokus sollen dabei vor allem regionale Produkte rücken. Regional sollte auch der Bezug zu dem Förderprojekt bleiben, begründet Stefan Homann, Vorsitzende des landwirtschaftlichen Ortsvereins, diese Entscheidung für die Lebensmittel-Schulung.

Unterstützer des Erntedankfestes sind auch Maria Meckmann und Marianne Metuschaszki mit ihren Freunden, die jährlich zum Erntedankfest gehen und anschließend noch für ein paar Stündchen bei Kaffee und Kuchen bleiben. „Gerade die Messe mit der ganzen Dekoration war sehr schön“, resümiert Maria Meckmann das Ambiente in Wiggenhorns Scheune.