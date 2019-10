Julia Hüntemann ist neue Fuchsmajorin des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Metelen. Sie setzte sich mit ihrer Stute LaBaronesse gegen mehrere Konkurrenten erfolgreich durch. Es war noch früh am Samstag, als die ersten Reiter ihre Pferde aufsattelten. Im Anschluss an das gemeinsame Frühstück brachen alle zum Rundritt auf.

Nach einer launigen kleinen Ansprache des Vorsitzenden Alfons Nienkötter, gaben die Jagdhornbläser das Startsignal zur Fuchsjagd.

Unter der Leitung der Fuchsmajorin des Vorjahres, Anna Sievert, setzte sich der Tross in Bewegung. Während die Reiter vorgaloppierten, bestiegen die restlichen Mitglieder zwei Bimmelbahnen und machten sich ebenfalls auf den Weg.

Höhepunkt des Tages sollte die Fuchsjagd sein. „Der Fuchsmajor wird traditionell auf freiem Feld ausgeritten“, erläuterte Geschäftsführer Ludwig Palster.

Angekommen an der Reitanlage Palster in Horstmar-Leer, gab es für die versammelten Vereinsmitglieder jedoch zuerst ein Mittagessen – und für die Hengste und Stuten eine kleine Verschnaufpause vor dem Wettstreit.

Für den Wettkampf wurden die Reiter in drei Gruppen zu zweit oder dritt unterteilt, innerhalb derer sie gegeneinander antraten. Die Altersgruppen wurden in diesem Jahr querbeet vermischt. Den „Fuchs“ gab in der ersten Runde und im Finale die Majorin des Vorjahres. Dazu legte sie sich einen Fuchsschwanz über die Schulter. Ziel der Reiterinnen war beim Wettkampf, ihr diesen abzuluchsen. Wichtig ist dabei grundsätzlich, dass Bewerber den Schwanz nur per Griff über die andere Schulter ergreifen dürfen.

Für die Sieger der drei Gruppen ging es am Ende ins Finale, bei dem schließlich Julia Hüntemann und ihre Stute LaBaronesse triumphierten. Die beiden nahmen zum ersten Mal am Jagdwettkampf teil, beim Ausritt waren sie aber schon häufiger dabei. Seit knapp zwei Jahren sind die 19-Jähige und ihr Pferd schon ein Team. Neben dem wöchentlichen Training im Verein, übe sie auch am Hof ihrer Familie in Wettringen regelmäßig, erzählte die stolze Gewinnerin.

Zum Abschluss der Veranstaltung traf der große Vereinstross wieder an der Reithalle in Metelen ein. „Es hat kaum geregnet und alles ist unfallfrei verlaufen, das ist uns immer ganz wichtig“, zeigte sich Geschäftsführer Ludwig Palster zufrieden. Währenddessen wurden die Pferde wieder auf die Wiesen geführt, wo sie sich nach dem langen Tag zufrieden auf der Erde wälzten, wie die Jagdteilnehmer beobachteten.