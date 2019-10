Der Metelener Fettmarkt findet am Wochenende 19. und 20. Oktober statt. Aus diesem Grund weist die Verwaltung daraufhin, dass einige Straßen gesperrt werden müssen.

Die Ortsdurchfahrt (K59), Sendplatz 18-20, wird in Höhe des „Alten Amtshauses“ auf einer Länge von rund 50 Metern für den Auf-/Abbau des Festzeltes am Freitag (18. Oktober) von 7.30 bis 18 Uhr und am Montag (21. Oktober) von 7.30 bis 15 Uhr jeweils halbseitig gesperrt.

Weitere Straßen werden laut Mitteilung von Freitag (18. Oktober) ab 18 Uhr bis Sonntag (20. Oktober), 20 Uhr voll gesperrt:

•Ortsdurchfahrt K 59 von der Einmündung Heuershof bis zur Einmündung Mühlentor sowie von der Einmündung Schilden bis zur Einmündung Düwelshook

•Ortsdurchfahrt L 582 von der Einmündung Goldhook bis zur Einmündung Heuershof/Kniepenkamp. Umleitungsstrecken sind eingerichtet und ausgeschildert.

Zudem informiert die Gemeinde, dass während der Veranstaltung zusätzliche Halteverbotszonen an den Zugangsstraßen zur Veranstaltung sowie an Straßen mit besonderem Gefahrenpotenzial eingerichtet werden. Diese Halteverbote würden regelmäßig kon­trolliert. Behindertenparkplätze gibt es auf dem Parkplatz am „Kniepenkamp“ hinter dem Bürgerhaus.