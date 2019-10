„Fettmarkt wet metmaakt“ – das Motto in Metelen gilt nicht nur für die Beschicker, sondern auch für die Besucher. „2018 war tolles Wetter und viele sind mit dem Fahrrad gekommen“, setzt Antje Schmies-Hoffmann auf ein ähnliches gutes Wochenende am 19. und 20. Oktober. Sie organisiert für die Gemeinde diese Veranstaltung. Rund 100 Stände und Aussteller haben viele bunte Angebote zusammengestellt. „Das sind gut 20 mehr als 2018“, sagt sie und wertet das als Indiz, dass der Fettmarkt sich inzwischen einen guten Namen gemacht hat. Jeweils im Januar informiere sie per Rundschreiben über den neuen Termin. „Rückmeldungen gibt es dann ganz schnell. Viele Vereine und Verbände aus der Gemeinde beteiligen sich, weitere aus der Region.“ Aber auch aus Duisburg, Düsseldorf und Uerdingen sind Anbieter dabei.“

Aktuell habe noch kurzfristig eine großer Anbieter für Obst und Gemüse aus der Region zugesagt. „Aber der Doppellecker-Bus kann leider nicht kommen“, gibt es auch eine Absage. 14 Aussteller sind zum ersten Mal in Metelen dabei.