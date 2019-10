„Ich freue mich, dass wir Metelener gleich zweimal in bestimmten Kategorien den Platz eins erreichten. Im Kreis Steinfurt der Ort mit den meisten pro Kopf gefahrenen Kilometern und in NRW sogar in der Kategorie „Orte bis 10 000 Einwohner“ ebenfalls Nummer eins zu sein, ist ein tolles Zeichen für das Engagement in Metelen“, so Bürgermeister Gregor Krabbe.

Bundesweit belegte Metelen Platz elf und Nummer fünf bei den Newcomer-Kommunen in dieser Kommunal-Kategorie kleinerer Orte.

Am 19. Oktober (Samstag) um 15 Uhr zeichnet der Bürgermeister die besten Teams sowie Radelnde aus Metelen beim Fettmarkt im Festzelt aus.

2019 gewinnen in den drei Auszeichnungskategorien:

► Radelaktivstes Team:

Platz eins: RSV Metelen (34 Radelnde legten 11 747 Kilometer zurück)

Platz zwei: Heimatverein (31 Radelnde legten 11144 Kilometer zurück)

Platz drei: Offenes Team Metelen (34 Radelnde legten 7377 Kilometer zurück)

► Team mit den radelaktivsten Teilnehmenden mit mehr als zwei und weniger als zehn Mitgliedern:

Platz eins: Team Schlüter (pro Teammitglied wurden 552,6 Kilometer zurückgelegt)

► Aktivster Radler

Platz 1: Ralf Maletz (legte 1 147,4 Kilometer zurück)

Bürgermeister Gregor Krabbe wertete das Stadtradeln als tolles Zeichen. Neben Klimaschutz, Spaß, Gesundheitsförderung und Mobilität zum Nulltarif zeigte die Aktion, dass auch eine kleine Kommune wie Metelen im Stande ist, Großes zu leisten.

Es beteiligten sich deutschlandweit 1127 Kommunen und 407 345 Radelnde an der Kampagne, die insgesamt 77,8 Millionen Kilometer zurückgelegt haben. Insgesamt wurden 11 036 Tonnen COeingespart.