Vogelzwitschern neben Hardrock

Abwechslungsreiches A-Capella-Konzert begeistert in Dankeskirche

Metelen -

„Sub5“, die A-capella-Formation aus Hannover, begeisterte ihr Publikum in der Dankeskirche. In dem Konzert, zu dem die Kulturinitiative eingeladen hatte, erklangen nicht nur Volkslieder oder auch ein Beatles-Klassiker – sogar ein Song der Hardrock-Formation Led Zeppelin fand Eingang ins Repertoire. Verstärkung holte sich Sub5 durch eine Projektchor, der sich aus Workshops am Nachmittag gebildet hatte.