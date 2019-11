Metelen -

Die Gemeindeverwaltung will Personal einsetzen und Haushaltsmittel in die Hand nehmen, um auf die Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu reagieren. Gesetzliche Anforderungen einerseits, aber auch die Erwartungen der Bürger an eine moderne Verwaltung sollen in den kommenden Jahren nach und nach umgesetzt werden. Dafür setzt die Kommune auf die