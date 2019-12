Schalkes Vorstandsmitglied Alexander Jobst besucht Bezirksversammlung in Metelen

„Königsblau Metelen“ hatte am Mittwochabend zur Bezirksversammlung der Schalke-Fanclubs ins Gasthaus Kock eingeladen. Rund 150 Anhänger der Knappen waren erschienen, um sich von Bezirksleiter Dieter Brand über den Stand der Dinge in Kenntnis setzen zu lassen. Noch spannender war für viele, was die beiden Gäste aus der Führungsetage des Bundesligisten zu berichten hatten: Vorstandsmitglied Alexander Jobst und Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Stefan Gesenhues.

Analog zum aktuellen Tabellenbild (Platz drei) war die Stimmung im Saal durchweg prima. Dazu passten die Ausführungen von Gesenhues. „Die Situation ist sehr positiv, wir sind sehr gut aufgestellt und haben ein sehr gutes Konzept. Der Verein ist auf einem guten Weg. Sowohl was den Sport als auch die Gesamtstruktur betrifft“, erklärte der Mediziner aus Ochtrup, der seit Sommer 2017 dem Aufsichtsrat der Gelsenkirchener angehört. Er warnte allerdings auch davor, die Erwartungen jetzt zu hoch zu schrauben.

Diese Gefahr scheint nicht zu bestehen, denn die Fans wirkten nach der Katastrophensaison 2018/19 geerdet. „Wir mussten ja Angst haben, durchs Loch zu gehen“, erinnerte Brand an den Abstiegskampf.

Der kostete auch Vorstandsmitglied Jobst viel Kraft. Der Sportökonom gab zu: „Das erste Halbjahr 2019 war nicht einfach, doch in der zweiten Jahreshälfte hat sich das Ganze gedreht. Alles ist sehr stabil.“ Der gebürtige Hesse führte als Beleg einen Vermarktungsertrag von 90 Millionen Euro in diesem Jahr an. Das entspräche Platz drei im Bundesliga-Vergleich. Alleine am „Black Friday“ hätte der Verein einen Umsatz von einer Millionen Euro erzielt.

Jobst arbeitet – oder er „dient“, wie er es selbst formulierte – im achten Jahr auf Schalke. In dieser Zeit hätte er acht Trainer erlebt. „Ich wünsche mir nichts mehr als eine personelle Kontinuität auf dieser Position“, so der Marketing- und Merchandising-Experte.

Jobsts Arbeitsvertrag hat noch Gültigkeit bis 2024. In dieser Zeit – das betonte der 46-Jährige am Mittwoch – wolle er unbedingt mit S 04 einen Titel gewinnen: „Und damit meine ich nicht den Fuji-Cup oder den Intertoto-Cup.“

Ins Gespräch gebracht wurden auch Themen wie Ticketpreise, die Fanszene, die Positionierung des Vereins auf dem internationalen Markt oder die Personalie „Clemens Tönnies“. Tönnies hatte sein Amt als Chef des Aufsichtsrates drei Monate lang aufgrund von teils als rassistisch eingestuften Äußerungen ruhen lassen müssen. Tönnies habe einen Fehler gemacht und sich dafür entschuldigt. Die Entschuldigung sei akzeptiert und das Thema abgehakt, so Jobst. „Clemens ist zurück, und darüber bin ich als Vorstandsmitglied sehr froh.“

Für die gemeinnützige Stiftung „Schalke hilft“ wurden im Rahmen der Bezirksversammlung signierte und getragene Trikots sowie die Schuhe und Torwarthandschuhe von Alex­ander Nübel versteigert. Zusammen mit einer kleinen freiwilligen Geldsammlung aller anwesenden „Schalke-Jünger“ kam dabei eine Summe von 904 Euro zusammen, die der gastgebende Fanclub auf 1004 Euro aufstockte.

„Mit 1004 Euro hätte ich nicht gerechnet“, gab Thomas Köning, Vorstandsmitglied von „Königsblau Metelen“ und Vertreter des Bezirksvorstandes des Schalker Fanclub Verbands (SFCV) zu. „Wir sind mit dem Verlauf des ganzen Abends super zufrieden.“

► Die nächste Bezirksversammlung findet im März in Warendorf statt.