In der Oase findet am Freitagnachmittag fast so etwas wie ein orientalischer Basar statt. Umhänge und Kleider in allerlei Farben, Mustern, Größen und Materialien liegen ausgebreitet auf Tischen. Annette Mensing, Anja Kestermann sowie Mütter und auch einige Väter wählen mit prüfendem Blick passende Kleidung für jene Kinder aus, die am ersten Freitag und Samstag im neuen Jahr (3. und 4. Januar) als Sternsinger durch die Straßen ziehen. Die Heiligen Drei Könige, die die Kinder verkörpern, waren vermutlich standesgemäß gekleidet, und dieser Tradition folgend, liegt in der Auslage Ausgefallenes und Edles zum Beispiel aus Samt. Auch das Haupt wird geziert. Den Stern, den jede Gruppe mit sich führen wird, hat ihr zuvor schon Ruth Bentler überreicht, dazu die Dosen, in der die Spenden gesammelt werden. Gemeinsam mit Gabi Kriens bereitet die Pastoralreferentin die Aktion des Kinder-Missonswerkes ‚Die Sternsinger’ vor. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wir wollen Frieden“.

Viele Mädchen und Jungen sind zum ersten Mal dabei, kann Ruth Bentler auf ihre entsprechende Frage an den erhobenen Fingern ablesen. Das freut sie. „Sternsinger sind ganz wichtige Menschen“, erklärt sie. „Wer als Sternsinger mitmacht, sammelt für Menschen, denen es nicht so gut geht, und er bringt Gottes Segen in jedes Haus und jede Wohnung.“

Am Ende stehen auf ihrer Liste 145 Kinder, die mitmachen wollen. „Bis auf zwei Gebiete haben wir alle besetzen können. Das ist vor allem schön für die vielen, die sich auf den Besuch der Sternsinger freuen.“ Alle, die am Samstag für den guten Zweck unterwegs sind, werden zur Mittagszeit in der Oase verpflegt, Ulla Lan­gehaneberg und Doris Pabel bereiten das Essen zu.