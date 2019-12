Gottes Worte in ganz neuer Qualität

„Aber das war doch laut genug!“ hätten ihm einige der Gläubigen erzählt, als er nach dem Klang der neuen Anlage fragte. Doch Pfarrer Thomas Stapper weiß: Lautstärke ist eben nur ein Aspekt der Tonübertragung im Gotteshaus. Es geht vor allem um die Qualität. Denn wenn seine Worte und die der anderen Mitwirkenden im Altarraum zwar kräftig, aber letztlich hallig-nuschelnd daherkamen, dann war das vor allem der in die Jahre gekommenen Tonanlage zuzuschreiben. Doch damit hat es bald ein Ende.

Für alle Gläubigen sicht- und auch hörbar, stehen bereits seit Oktober vier große Lautsprechersäulen auf schweren Stativen im Kirchenschiff: Zwei direkt an den Säulen beiderseits des Chores, zwei weitere in den Querschiffen. Hinzu gesellt sich ein Paar kleinerer Exemplare im Chorraum selber.

Dieses Ensemble bildet die Basis der künftigen Übertragungsanlage, die den über 35 Jahre alten Vorgänger ablösen wird. Zwei Techniker der Kölner Spezialfirma Steffens hatten die Boxen samt Verstärker- und Regeltechnik im Kirchenraum aufgestellt, nachdem der Raum komplett ausgemessen wurde. Die Lautsprecher innerhalb der Boxen sind zusätzlich justiert worden, um möglichst an jedem Raum der Kirche eine optimale Übertragungsqualität zu garantieren.

„Mit Steffens haben wir eine der führenden Firmen für Übertragungstechnik in Kirchen beauftragt“, berichtet der Pfarrer weiter. Referenzen bringt die Kölner Firma unter anderem aus dem Paulusdom Münster mit. „Die neue Anlage ist eine reine Anlage zur Übertragung von Sprache“, erläuterte der Geistliche den Unterschied zur bisherigen Technik, die eigentlich als Musikanlage konzipiert worden sei.

Dank moderner Digitaltechnik erkenne die Elektronik beispielsweise, wie voll der Kirchraum ist und passt die Lautstärke entsprechend an. Natürlich kann auch alles manuell eingestellt werden. „Akustische Szenenauswahl“ heißt dieser Modus, bei dem etwa nur die beiden kleinen Boxen im Chorraum aktiv sind – etwa beim Abendgebet.

Damit die Kirche bis in den letzten Winkel hinein beschallt wird, sind im Turmbereich zwei zusätzliche Lautsprecher geplant, dazu jeweils einer in der Marienkapelle und auf der Orgelbühne. Spezialtechnik für Hörgeräteträger ist nicht notwendig.

Neue Mikrofone sind im Gesamtpaket, das 38 000 Euro kostet, und an dem sich das Bistum mit 27 000 Euro beteiligt, ebenfalls enthalten. Dies sind schlank gehalten und verdecken kaum den Priester oder den Lektor. „Ein wenig muss ich mich schon umstellen, damit ich etwa beim Kreuzzeichen nicht das Mikro berühre“, berichtet der Pfarrer. Und er ergänzt, dass es zwei zusätzliche Funkmikrofone für den mobilen Einsatz in der Kirche und auf der Orgelbühne gibt.

Die provisorisch aufgestellten Lautsprecher sind natürlich nicht die endgültigen Boxen, die in der Kirche installiert werden. „Diese werden in einem Farbton beschichtet, der sich an den Sandstein der Kirche anpass“, erläutert Stapper, dass auch die Stative aus dem Kirchraum verschwinden werden – wohl in der dritten oder vierten Kalenderwoche, wenn die Techniker erneut anrücken, um die neue Tonanlage fest in den Nischen der Säulen zu installieren.

Da die provisorischen Boxen beim Einmessen millimetergenau positioniert wurden, muss das traditionelle Weihnachtskonzert des Blasorchesters ausnahmsweise im Bürgerhaus stattfinden. Nach einem zeitweiligen Versetzten der Lautsprecher für den Bühnenaufbau hätte das Unternehmen Steffens nicht für den optimale Qualität der Anlage garantiert – ausgerechnet an Weihnachten war der Pfarrgemeinde das Risiko einfach zu hoch.