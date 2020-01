Metelen -

Im kirchlichen Kalender endet am Sonntag nach dem Dreikönigsfest, der Weihnachtsfestkreis. Auch in vielen Metelener Haushalten wurde deshalb am Wochenende der Weihnachtsschmuck wieder eingepackt. Und die Entsorgung der Tannenbäume übernahm, wie schon seit mehr als 20 Jahren, die Kolpingfamilie.