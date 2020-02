Spaß am Lesen wecken und fördern

Ihren Leseausweis schon in den Händen, stehen die Grundschüler erwartungsvoll im Korridor ihrer Schule vor einer verschlossenen Tür. Da kommt auch schon Lehrerin Carla Heinz und schließt den Raum auf. Und damit ist die neue Schulbücherei offiziell eröffnet.

„Mit dieser Einrichtung wurde uns ein großer Wunsch erfüllt“, freuen sich Carla Heinz und ihre Kollegin Martina Lisiecki. Die Schulbibliothek verstehen sie als Ergänzung zur öffentlichen Bücherei der Pfarrgemeinde sowie dem Buch- und Schreibwarengeschäft Ewering. Mit beiden arbeitet die Schule zusammen. Das Büchereiteam der Gemeinde, so die Lehrerinnen, habe sie zum Beispiel beim Aufbau der Schulbücherei beraten.

Ein Hauptanliegen des Bücherei-Projektes sei es, bei den Schülern den Spaß am Lesen zu wecken. Bei den Metelener Grundschülern scheint das gelungen. Gezielt steuern sie die Regale an, in denen rund 850 Bücher darauf warten, gelesen zu werden. Darunter Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher sowie Unterhaltungslektüre. Durch Buchspenden, so die Lehrerinnen, hätten Eltern und Kollegen wesentlich zur Ausstattung beigetragen.

Maja zieht gerade „Lola Löwenherz“ aus dem Regal. „Das nehme ich“, entscheidet die Viertklässlerin. Auch die gleichaltrige Sophia ist schnell fündig geworden. „Ferien im Internat“ ist der Titel. Mohammed indes blättert in dem Jungenbuch „Der Hausaufgabenhai“. Schließlich entscheidet er sich aber für einen anderen Titel.

Carla Heinz und Martina Lisiecki haben alle Hände voll zu tun, die Ausleihen digital zu erfassen. Damit es nicht zu eng wird im Raum, werden die Kinder stoßweise eingelassen. Nach etwa einer halben Stunde ist der größte Teil der Grundschüler mit Lesematerial versorgt. Etliche haben es sich auf der Lesetreppe bequem gemacht und schmökern. „Stefan hat uns diese Treppe gebaut“, bemerkt ein Junge. Die Rede ist von Hausmeister Stefan Stening. „Ja, er hat die Lesetreppe nach unseren Vorstellungen errichtet. Das ist ihm hervorragend gelungen“, erzählen die Lehrerinnen.

Außerdem verkünden sie, dass am Morgen das erste Exemplar eines Buchpaten eingegangen ist. Buchpaten können daran mitwirken, den Bestand der Schulbücherei weiter aufzustocken. In der Buchhandlung Ewering liegt eine Liste mit Buchtiteln vor, die die Schüler sich für ihre Schulbibliothek wünschen. Wer das Anliegen der Grundschule unterstützen möchte, kann eines dieser Exemplare kaufen, das dann in die Regale der Schulbücherei wandert