„Durchziehen oder verschieben?“ Diese Frage stellte Ludger Kock seinen Gästen in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien. Tagelang war für den Veranstalter des Großevents im Peddenfeld nicht klar gewesen, ob und wie es läuft mit dem traditionellen Fest in der großen Zeltstadt im Industriegebiet. Die Entscheidung hat ihm nun das Land NRW abgenommen: Veranstaltungen, zu denen über 1000 Personen erwartet werden, sind bis auf weiteres nicht mehr erlaubt.

Eine klare Ansage, mit der Kock jetzt planen kann. Seit Mitte der vergangenen Woche habe er sich im Rathaus immer wieder nach möglichen Auflagen erkundigt. „Noch am Freitag habe ich dort gesagt, dass ich eine Entscheidung brauche, damit ich meinen Geschäftspartnern Bescheid geben kann“, so Kock. Werde die Veranstaltung von Amts wegen abgesagt, gelte höhere Gewalt – ein entscheidendes Kriterium für die Bezahlung der Künstler und Discjockeys.

Doch nicht nur das: Das Fest, das ursprünglich am 21. März starten und dann an drei Samstagen tausende feierfreudige und tanzbegeisterte Menschen nach Metelen locken sollte, bedarf einer großen Logistik. Nun ist Ludger Kock längst Profi auf dem Gebiet, organisiert er das Fest doch seit vielen Jahren.

In diesem Jahr ist alles anders. „Der Zeltverleiher stand mir schon auf den Füßen. Der will seine polnischen Mitarbeiter nach Hause schicken, weil ja nichts zu tun ist.“ Nur ein Punkt auf der zweiseitigen Liste, die Kock am gestrigen Morgen vor sich auf dem Schreibtisch hatte und die er abarbeiten musste. „Das macht keinen Spaß.“ Hinzu kommt der wirtschaftliche Schaden, der durch die Absage eh entstanden ist. Er sei bereits mit einer fünfstelligen Summe in Vorleistung gegangen, erläuterte Kock und: „Das gibt mir keiner zurück. Ich bin ja nicht die Lufthansa.“

Kock hat die Hoffnung, dass er seine Veranstaltung im Sommer nachholen kann. In einem Gespräch mit der Gemeindeverwaltung am Mittwochmorgen waren auch bereits Termine überlegt worden. Vier Samstage stehen dabei zur Auswahl zwischen dem 15. August und dem 5. September. Kocks Ziel ist es, drei dieser Samstage zu „bespielen“, also erneut Künstler und Discjockeys für ein Sommer-Zeltfest zu buchen. „Super wäre es natürlich, wenn wir diejenigen, die jetzt auftreten sollten, wieder engagieren könnten“, so der Veranstalter. Noch am heutigen Donnerstag will er sich mit seiner Vorbereitungsgruppe treffen.

Nicht nur das Zeltfest wurde als Großveranstaltung abgesagt. Auch der Frühlingsmarkt, das erste große Event, das der neue Marketingverein „Wir sind Metelen“ organisiert hat, und das am letzten Sonntag im April stattfinden sollte, ist gestrichen.

Antje Schmies-Hoffmann, die seit Monaten mit der Vorbereitung der Veranstaltung beschäftigt ist, ist das Bedauern deutlich anzumerken. „Die Bühne und die Band sind längst bestellt und wir haben hundert Stände gehabt. Da waren Super-Sachen dabei.“ Die Plakate seien zwar noch nicht gedruckt, wohl aber die Flyer: 8000 Stück, ein Fall fürs Altpapier. „Wir warten ab, was der Bürgermeister sagt“, hatte Schmies im Gespräch am Mittwochmorgen mit dieser Zeitung noch einen letzten, schwachen Hoffnungsschimmer, musste aber vor sich auch ehrlich eingestehen: „Die Verantwortung kann doch keiner übernehmen.“

Die Stellungnahme aus dem Rathaus schaffte dann letzte Klarheit darüber, dass das Frühlingsfest definitiv nicht stattfinden wird.