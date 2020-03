Anlage Lütke Feld: Start in die Saison

Metelen -

Von Dieter Huge sive Huwe

August Hillmann arbeitete als Maurer, hatte aber – wie auch seine Frau Hedwig – immer schon den berühmten grünen Daumen. Vor sechs Jahren pachteten die Eheleute eine heruntergekommene Parzelle in der Kleingartenanlage Lütke Feld und schufen auf 500 Quadratmetern ein kleines Paradies. In diesen Tagen ist Start in die neue Saison, und der 71-Jährige ist schon emsig bei der Arbeit.