Die Meisterpflicht ist für zwölf Gewerke am 13. Februar zurückgekehrt. Was ändert sich dadurch? Frank Tischner: Zwölf Berufe rutschen jetzt wieder in die sogenannte Anlage A. Das sind die zulassungspflichtigen Gewerke. Wir werden jetzt demnächst wieder 53 Meisterberufe haben.