Metelen -

Von Alex Piccin

Die neue Düngeverordnung ist nicht gerade das, was sich die Landwirte vorgestellt haben. Das erklärt Stefan Homann als Vorsitzender des LOV Metelen für seine Kollegen aus der Vechtegemeinde. Es sei unter anderem eine Negativspirale in Gang gesetzt worden, die wirtschaftliche Folgen haben werde. Besonders die Messungen für die Feststellung der Qualität des Grundwassers stehen in der Kritik.