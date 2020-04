Der Nachrichten-Wirrwarr ist groß. In dieser Woche waren aus Düsseldorf und Berlin Stimmen zu hören, die davon sprachen, dass auch die Viertklässler ab dem kommenden Donnerstag wieder zur Schule gehen dürfen. „Nein“, sagte am Freitagmorgen deutlich Thomas Wissing, Leiter der Vitus-Grundschule in Metelen. Das sei in Nordrhein-Westfalen nicht der Fall.