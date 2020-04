„Hier war schon den ganzen Morgen was los.“ Marga Spitthoff ist Erzieherin in der Kita St. Marien und hat dennoch seit Wochen die allermeisten ihrer jungen Schützlinge nicht mehr gesehen. Seit die Kitas – abgesehen von den Notbetreuungen – geschlossen sind, müssen die Mädchen und Jungen daheim bleiben. Auch sie sehen die vertraute Person, mit der sie gewöhnlich den Morgen, aber manchmal auch den ganzen Tag verbringen, nicht mehr. Die beiden katholischen Kitas hatten sich daher überlegt, ein kleines Geschenk für die Kinder an der Tür der Einrichtung zu verteilen. 150 Pixie-Büchlein lagen in einem großen Korb und die Kinder griffen während der Stippvisite begeistert zu – und freuten sich auf das Wiedersehen.