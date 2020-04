Interesse an Masken ist groß

Mundschutz-Ausgabe in der Oase

MEtelen -

Es gab sogar Schlangen vor den drei Ausgabestellen in der Oase, an denen Frauen der katholischen Kirchengemeinde selbst hergestellte Masken verteilten. Insgesamt 400 Exemplare waren in Handarbeit hergestellt worden, weitere werden bis Mittwoch produziert.