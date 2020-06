Metelen -

Für die Fischaufstiegsanlage in Ellings Wiese ist Feinschliff notwendig. Grund: Nicht alle Fische schaffen es flussaufwärts über die steinernen Riegel. Deshalb wird die Gemeinde Metelen im Auftrag der Bezirksregierung in diesem Sommer Anrampungen an den Riegeln bauen.