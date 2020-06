Kreativ mit dem Puzzleteil

Am Montag startet die diesjährige Sommeraktion unserer Zeitung für alle kreativen Metelener. „Wir puzzeln Metelen“ ist ein Projekt, bei dem Jung und Alt mitmachen dürfen und das zeigen möchte, was sich die Menschen im Ort alles einfallen lassen zum Thema. Es geht darum, gemeinsam ein großes Metelen-Puzzle zu entwickeln – von Metelener für die Metelener.

Das knapp DIN-A4 große Puzzleteil gibt es als Blanko-Vorlage bei Buch und Schreibwaren Ewering und auf der Internetseite dieser Zeitung als pdf-Datei zum ausdrucken. Dieses gilt es nun zu gestalten, wobei keine Vorgaben gemacht werden. Als gemaltes Bild – ob mit Farbstiften, Wasserfarben oder Kugelschreiber – mit aufgeklebten Fotos, als Collage oder auch mit einem Gedicht oder einer kurzen Geschichte – der Fantasie der Teilnehmer sind keine Grenzen gesetzt. Wenn das Motiv einen Bezug zum Ort hat, wäre das schön, ist aber nicht zwingend notwendig.

Ebenso wichtig wie das Gestalten ist es, das Puzzleteil auszuscheiden. Nur ausgeschnittene oder ausgeprickelte Blätter können an der Aktion teilnehmen, bei der es auch Preise zu gewinnen gibt. Deshalb sollten auf der Rückseite des Blattes der Name, die Adresse und das Alter notiert werden. Abgegeben werden können die Puzzle-Blätter bei Buch und Schreibwaren Ewering, Schilden 1. Dort gibt es auch zusätzliche Blanko-Vorlagen. Während der Sommerferien werden bereits einige gestaltete Puzzleteile auf der Metelen-Seite der Zeitung veröffentlicht. Im Anschluss tagt die Jury und vergibt Preise in den drei Kategorien Kita-Kinder, Schüler bis zum Alter von 14 Jahren sowie Jugendliche und Erwachsene.

Die Idee, ein möglichst großes Puzzle für den Ort zu gestalten, nimmt nach dem Einsendeschluss am 15. August (Samstag) dann Form an. Unterstützt vom örtlichen Marketingverein „Wir sind Metelen“ werden alle Teile zu einem großen Metelen-Puzzle zusammengefügt und dieses anschließend in den Schaufenstern des Handels öffentlich ausgestellt.

Mit im Boot sind bereits alle vier örtlichen Kitas, die Grundschule und die beiden Caritas-Einrichtungen. „Wir puzzeln Metelen“ wendet sich aber ausdrücklich an alle Menschen im Ort, die ihrer kreativen Ader freien Lauf lassen möchten.

Die Redaktion ist gespannt auf die Puzzleteile ihrer Leserinnen und Leser.