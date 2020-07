Metelen -

Von Dieter Huge sive Huwe

„www.illegalevecht.org“ lautet die Aufschrift auf kleinen Emailschildern, die an sämtlichen Brücken im Ortsgebiet angebracht sind. Der Hamburger Künstler Till Krause hat die Aktion vor nunmehr elf Jahren ins Leben gerufen und will damit Menschen vor Ort animieren, die Vechte und ihre Veränderung auch künstlerisch in den Blick zu nehmen. In Metelen werden die Schilder allerdings immer wieder entfernt.